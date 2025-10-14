لقاء تشاوري في لواء مؤاب دعمًا لمبادرة تخفيض نفقات الأفراح والأتراح

وطنا اليوم _

عُقد في مسرح بلدية مؤاب الجديدة لقاءٌ جمع متصرف لواء مؤاب الدكتور إياد المجالي بعددٍ من شيوخ ووجهاء اللواء، بحضور رئيس لجنة بلدية مؤاب الجديدة إبراهيم المجالي، ورئيس المركز الأمني المقدم ماهر الدرايسة، ومساعد متصرف لواء مؤاب الأستاذ محمد البداينة، وذلك لبحث الإجراءات المتعلقة بمبادرة تخفيض نفقات الأفراح والأتراح، الهادفة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين ماليًا.

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور المجالي أن المبادرة التي أطلقها معالي وزير الداخلية مازن الفراية تعبّر عن فكرة مجتمعية راقية طالما راودت أذهان الكثيرين، إلا أنها تحتاج إلى تكاتف أسري ومجتمعي لتترجم فعليًا على أرض الواقع.

كما قدّم الحضور عددًا من الملاحظات والمقترحات حول سبل تفعيل المبادرة، مؤكدين أهميتها في تحقيق التوازن الاجتماعي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الحالي.