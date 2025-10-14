بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

لقاء تشاوري في لواء مؤاب دعمًا لمبادرة تخفيض نفقات الأفراح والأتراح

14 أكتوبر 2025
لقاء تشاوري في لواء مؤاب دعمًا لمبادرة تخفيض نفقات الأفراح والأتراح

وطنا اليوم _

عُقد في مسرح بلدية مؤاب الجديدة لقاءٌ جمع متصرف لواء مؤاب الدكتور إياد المجالي بعددٍ من شيوخ ووجهاء اللواء، بحضور رئيس لجنة بلدية مؤاب الجديدة إبراهيم المجالي، ورئيس المركز الأمني المقدم ماهر الدرايسة، ومساعد متصرف لواء مؤاب الأستاذ محمد البداينة، وذلك لبحث الإجراءات المتعلقة بمبادرة تخفيض نفقات الأفراح والأتراح، الهادفة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين ماليًا.

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور المجالي أن المبادرة التي أطلقها معالي وزير الداخلية مازن الفراية تعبّر عن فكرة مجتمعية راقية طالما راودت أذهان الكثيرين، إلا أنها تحتاج إلى تكاتف أسري ومجتمعي لتترجم فعليًا على أرض الواقع.

كما قدّم الحضور عددًا من الملاحظات والمقترحات حول سبل تفعيل المبادرة، مؤكدين أهميتها في تحقيق التوازن الاجتماعي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الحالي.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

22:52

“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

21:32

*مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي*

20:45

فرار رئيس مدغشقر من البلاد بعد أيام من احتجاجات جيل زد

20:35

ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

20:28

ميلوني: قد أقتل أحدا إذا أقلعت عن التدخين

20:17

أول خرق للاتفاق .. تل ابيب تعلنها: لن ندخل محروقات إلى غزة إلا لاحتياجات محددة

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025