رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتشغيل مطار عمّان المدني قبل نهاية العام

وطنا اليوم _

أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، ضرورة تكثيف الجهود لتشغيل مطار عمَّان المدني في ماركا؛ ليبدأ باستقبال رحلات الطيران التجاري قبل نهاية العام الجاري، بعد توقُّف دام لسنوات عديدة.

وشدَّد رئيس الوزراء خلال زيارته للمطار اليوم الثُّلاثاء، وتفقُّده مشروع تحديث وتطوير مبنى المغادرين، على ضرورة تكامل الأدوار بين جميع الجهات؛ لضمان الجاهزيَّة العالية وحُسن التشغيل وكفاءة الإدارة؛ ليبدأ المطار بتقديم خدماته للمسافرين وفق أفضل المعايير.

كما أكَّد رئيس الوزراء على ضرورة توفير خدمات النَّقل العام للمسافرين بما يسهِّل عليهم التنقُّل من وإلى المطار، وكذلك التأكُّد من سهولة إجراءات المغادرة والقدوم، وإدامة أعمال الصِّيانة لمرافقه؛ بما يسهم في إنجاح تجربة المسافر ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة في المطار عند استئناف الرحلات التِّجاريَّة.

وتفقَّد رئيس الوزراء مبنى المغادرين الذي يجري العمل على تحديثه وتطويره، حيث استمع إلى إيجاز من القائمين على المشروع حول مراحل تنفيذه التي من المتوقَّع أن تُنجز منتصف شهر تشرين الثَّاني المقبل ليتمّ بعدها تشغيل المطار، وفق متطلَّبات هيئة تنظيم الطيران المدني المتعلِّقة بسلامة العمليات التشغيلية للحركة الجويَّة.

كما تفقَّد رئيس الوزراء مبنى القادمين في المطار، وأكَّد ضرورة التأكُّد من توفير جميع المتطلَّبات اللازمة لخدمة المسافرين فيه حال استئناف الرحلات.

يُشار إلى أنَّ شركة المطارات الأردنية قامت بتنفيذ سلسلة من المشاريع لتحقيق المتطلَّبات الرئيسة لتشغيل مطار عمَّان المدني وفق معايير سلامة العمليات التشغيلية؛ لغايات السَّماح باستقبال الرحلات التجارية، وشملت مشاريع متعلِّقة بالجانب الجوي مثل تأهيل منطقة المدرج والمناطق المجاورة له، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالجانب الأرضي مثل مشروع تأهيل قاعة المغادرين، ومشروع تحديث الأجهزة والمعدَّات اللازمة لنقل الأمتعة والركَّاب في قاعتيّ القادمين والمغادرين.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزِّيارة وزير النَّقل الدكتور نضال القطامين ووزير دولة للشؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة.