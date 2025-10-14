وزير التربية يفتتح نادي معلمي مادبا

وطنا اليوم:افتتح وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، مساء الإثنين، نادي معلمي مادبا الجديد، الذي سيقدم خدماته لمعلمي ومعلمات مديريتي التربية في لواءي قصبة مادبا وذيبان.

وأكد المتحدثون في حفل الافتتاح أن هذه الأندية تأتي لخدمة المعلم والارتقاء بمستواه الاجتماعي والمادي، وتشكّل حاضنة تربوية للأنشطة المجتمعية.

“بيت يجمع المعلمين ومنصة للعطاء”

أكدت المعلمة إسراء الزويري، في كلمة ألقتها نيابة عن زملائها، أن المعلمين يأملون أن تكون هذه الأندية “حاضنة لهم وبيتاً يجمعهم ومنصة لإطلاق العطاء ومنبراً لتعزيز الانتماء”.

وأشادت بدور وزير التربية والتعليم الريادي في متابعة تأسيس هذه الأندية، معتبرةً أن دعم الحكومة لهذه المبادرة يؤكد أن “نهضة التعليم تبدأ بتمكين المعلم”.

من جهته، قال مدير تربية مادبا، الدكتور يوسف أبو الخيل، إن أندية المعلمين تهدف إلى “تحقيق الرفاه الاجتماعي لهم”، مشيداً باهتمام الوزارة بالمعلم والنهوض بالعملية التعليمية.

خطط مستقبلية لتوسيع الخدمات

أوضح مدير أندية المعلمين في الوزارة، إبراهيم العساف، أن هذه الأندية ستكون ملتقى يعكس انخراط المعلم في المشهد المجتمعي عبر أنشطة رياضية وثقافية وعلمية واجتماعية.

وأشار إلى أن الخطط المستقبلية تسعى إلى “بناء الشراكات والتوسع في الخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات” بإشراف مباشر من الوزارة.

فقرات فنية وشعرية

تضمن حفل الافتتاح، الذي حضره عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والمجتمع المحلي، عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإعلام العسكري، وفقرات شعرية للشاعر عدنان أبو شنار، والشعراء عيد المساعيد ومهند العظامات من نادي معلمي المفرق، بالإضافة إلى فقرة غنائية أداها كورال طلبة مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز