رئيس عمان الأهلية يلتقي أعضاء الهيئة التدريسية القدامى والجدد

وطنا اليوم:التقى رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان بأعضاء الهيئة التدريسية القدامى والجدد، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي، ومساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط ومدير وحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي الدكتور إياد شعبان.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بانضمامهم إلى أسرة الجامعة، متمنياً لهم التوفيق ومؤكداً أهمية دورهم كشركاء فاعلين في تحسين جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي وتعزيز خدمة المجتمع وتنميته، مشيراً إلى اعتزاز الجامعة بانضمام نخبة أكاديمية متميزة إلى كوادرها.

وتحدث الدكتور حمدان خلال اللقاء عن رؤية الجامعة في تطوير بيئة تعليمية محفزة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من خلال استحداث تخصصات جديدة وفريدة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، كما أشار إلى الإنجازات التي حققتها الجامعة مؤخراً في التصنيفات العالمية والمحلية، حيث حققت جامعة عمان الأهلية إنجازاً علمياً غير مسبوق بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية ضمن فئة الترتيب (401–500) عالمياً في تصنيف Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026، الذي يعد من أبرز التصنيفات الأكاديمية المرموقة عالمياً.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم، إلى جانب التميز في الأداء الأكاديمي والتعاون الدولي، وذلك بفضل جهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والدعم المستمر من رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائبه السيد عمر الحوراني، مما ساهم في تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية متقدمة على الساحة العالمية.

من جانبه، أكد عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي أهمية استمرار دعم مسيرة البحث العلمي باعتباره الركيزة الأساسية للاعتمادات والتصنيفات الأكاديمية المحلية والدولية، مشيراً إلى التزام عمادة البحث العلمي بتطوير ودعم المشاريع البحثية بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية.

وفي ختام اللقاء، عبّر أعضاء الهيئة التدريسية الجدد عن شكرهم لرئيس الجامعة على هذا اللقاء الذي أتاح لهم فرصة الحوار المباشر وتبادل الآراء والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والتي أجاب عنها الأستاذ الدكتور ساري حمدان بكل شفافية ووضوح.