ترامب يشكر الملك وقادة دول عربية وإسلامية لتحقيق اتفاق غزة

22 ثانية ago
ترامب يشكر الملك وقادة دول عربية وإسلامية لتحقيق اتفاق غزة

وطنا اليوم:عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، عن شكره وتقديره للدول العربية والإسلامية التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وخص بالشكر جلالة الملك عبدالله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واصفاً إياه بأنه “رجل استثنائي يحظى باحترام عظيم”، إلى جانب شكره لرئيس وزراء باكستان، والرئيس التركي، ورئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال ترامب في كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام عقب توقيع الوثيقة: “الوثيقة التي وقعناها اليوم تاريخية. لقد حققنا معاً ما كان يُعد مستحيلاً، وهو السلام في الشرق الأوسط”.
وأكد ترامب أن الحرب في غزة انتهت، مشيراً إلى أن مئات الشاحنات المحمّلة بالأدوية والغذاء بدأت في التدفق إلى القطاع، في خطوة إنسانية كبرى تمهد لمرحلة ما بعد الحرب.
وأشار إلى أن مرحلة إعادة إعمار غزة ستكون واحدة من أكثر التحديات تعقيداً، وتتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، مؤكداً أن ما تحقق لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من شركاء السلام في المنطقة.
ووصف ترامب التوقيع على الاتفاق بأنه لحظة فارقة في تاريخ الشرق الأوسط، وخطوة أولى نحو مستقبل أكثر استقراراً وأمناً لشعوب المنطقة.


