الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية ينظم معرضاً للخط العربي في عمّان

وطنا اليوم:افتتح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، اليوم الاثنين الموافق 13 تشرين الأول الجاري، معرض الخط العربي الذي نظمه الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية في فندق كراون بلازا عمّان، بمشاركة نخبة من الخطاطين والمزخرفين الأردنيين والعرب، الذين عرضوا أعمالاً فنية تنتمي إلى مدارس الخط العربي المختلفة وتُجسد جماليات هذا الفن الأصيل وروحه الإسلامية والعربية.

وعقب الافتتاح، أعرب الدكتور النسور عن إعجابه بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه الخطاط الأردني، وبالقدرات الإبداعية التي تجسدت في اللوحات المعروضة، والتي عكست جماليات الخط العربي بوصفه رمزاً لهويتنا الثقافية وحضارتنا العربية والإسلامية.

ولفت الدكتور النسور إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يُذكي الوعي بأهمية الخط العربي باعتباره أحد أبرز الملامح الفنية في الثقافة العربية والفنون الإسلامية، مؤكداً أن الاهتمام بالخط العربي والزخرفة الإسلامية هو من أساليب الاهتمام باللغة العربية ذاتها، لما يحمله الخط من بعدٍ جمالي ومعرفي يعكس عمق هذه اللغة وثراءها.

وتضمن المعرض الذي يستمر حتى 14 تشرين الأول، وشارك فيه ثلاثون خطاطاً ومزخرفاً بسبع وسبعين لوحة في فن الخط العربي والزخرفة تبرز جماليات هذا الخط وأنواعه مثل: الثلث والرقعة والنسخ، إضافة إلى لوحات في الزخرفة الإسلامية باستخدام الحبر والأصباغ وفنون التذهيب بشكل يدوي، ولوحات أخرى تدمج ما بين الخط العربي، والفن التشكيلي المعاصر من خلال توظيف آيات من القرآن الكريم، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، والشعر العربي والأقوال المأثورة.

ومن جهته، قال رئيس الملتقى الأردني جمال المغربي إن الملتقى الأردني للخط العربي تأسس عام 2016 للنهوض بالخط العربي الذي يُعد من أهم أدوات اللغة العربية التي نعتز بها. وأضاف أن الملتقى الأردني قام بتنظيم معارض للخط العربي داخل المملكة، وعقد دورات وورشات تعريفية لتعريف المجتمع الأردني بأهمية ومكانة الخط العربي في تراثنا العربي الإسلامي.

وأشار المغربي إلى أن الملتقى الأردني للخط العربي يعمل بجد لتشجيع الخطاطين الأردنيين للنهوض بالخط العربي، مما يثمر أعمالاً خطية متقنة وبدرجة عالية من الجودة والجمال، كما هو الحال في هذا المعرض الذي ضم لوحات كُتبت وزُخرفت يدوياً من دون استخدام الأجهزة الإلكترونية، تضاهي بجمالها ودقتها الأعمال العالمية. وأكد المغربي أن الملتقى ماضٍ في خدمة اللغة العربية من خلال الاهتمام بالخط العربي والمعمار والزخرفة الإسلامية.

من جانبه، عبّر الخطاط العراقي مثنى العبيدي، المشارك في المعرض، عن إعجابه بالمستوى الراقي للوحات المعروضة، وأكد أن الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية يولي العمل الثقافي والفني أهمية كبيرة نظراً لانعكاساته الإيجابية على التقدم الحضاري للشعوب. وأشاد بالاهتمام الكبير الذي يلقاه فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية في الأردن، والذي تجلّى في عدد الخطاطين والمزخرفين المشاركين بلوحاتهم المتميزة في المعرض ومستوى الحضور من المهتمين باللغة العربية وفنونها.