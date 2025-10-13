بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل الخضري*

27 ثانية ago
*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل الخضري*

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اًليوم الاثنين، واجب العزاء إلى آل الخضري بوفاة المرحوم الحاج عدنان صالح الخضري والد العين أحمد الخضري.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة الشميساني في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل الخضري، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:52

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة

19:44

المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في قطاع غزة

19:33

قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر يوقعون الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة

19:22

الملك يشارك باجتماع تنسيقي مع قادة دول لبحث اتفاق إنهاء الحرب في غزة

19:18

نواب الجبهة في الدائرة الثالثة بعمان يزورون لواء ناعور للاطلاع على احتياجاته

19:15

جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي ضمن أفضل 801-1000 جامعة في العالم

19:12

ترامب من شرم الشيخ: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت

19:08

الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا

18:10

الحباشنة يكتب:الكنافة… حلوى الموت البطيء

16:48

حماس: سنسلم اليوم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين

16:31

الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي هم أبطال غزة الحقيقيون

16:29

جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم

وفيات
والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية