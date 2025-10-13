حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة

وطنا اليوم:قال مسؤول مشارك في عملية التسليم، الاثنين، إن حركة حماس سلّمت جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق نيتها تسليم جثامين أربعة محتجزين، وهم: غاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي، ودانيال بيريز.

من جهته، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إعلان حماس بأنه “إخلال بالالتزامات”، مشيرًا في منشور على منصة “إكس” إلى أن “أي تأخير أو إهمال متعمد سيُعتبر انتهاكًا صارخًا للاتفاق، وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك”.

وينص الاتفاق، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، على إطلاق سراح 48 محتجزًا إسرائيليًا خلال 72 ساعة من إعادة انتشار الجيش، بينهم 20 على قيد الحياة و28 متوفون، على أن يتم تسليمهم لقوات الأمن الإسرائيلية عبر الصليب الأحمر.

وأوضحت حماس في تصريحات سابقة أن استعادة رفات بعض الرهائن قد يستغرق وقتًا أطول، بسبب عدم معرفة مواقع دفن جميع الجثامين نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف.

وسبق أن سلمت حماس 20 محتجزًا على قيد الحياة في إطار المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار، التي تأتي ضمن مبادرة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق تهدئة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصليب الأحمر تسلّم، الاثنين، 13 أسيرًا من الدفعة الثانية، بعد أن استلم في وقت مبكر من اليوم نفسه 7 محتجزين آخرين، وأكد جيش الاحتلال وصولهم إلى إسرائيل.

وفي السياق نفسه، نشرت حركة حماس صباح الاثنين قائمة بأسماء 20 محتجزًا إسرائيليًا من المقرر إطلاق سراحهم، فيما نشر مكتب إعلام الأسرى التابع للحركة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المقابل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن قائمة أسماء المحتجزين الإسرائيليين المطروحة من قبل حماس تتطابق مع القائمة المعروفة لدى إسرائيل.