الملك يشارك باجتماع تنسيقي مع قادة دول لبحث اتفاق إنهاء الحرب في غزة

وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، باجتماع تنسيقي مع قادة عدة دول لبحث الخطوات القادمة ضمن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، على هامش انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بمصر.

وعقد الاجتماع بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان.

وبحث الاجتماع الإجراءات التي يجب اتخاذها في إطار تكليف دولي لتنفيذ المتطلبات الأمنية في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية، فضلا عن إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول الاجتماع الأوضاع في الضفة الغربية، وضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.