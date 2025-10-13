بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يشارك باجتماع تنسيقي مع قادة دول لبحث اتفاق إنهاء الحرب في غزة

20 ثانية ago
الملك يشارك باجتماع تنسيقي مع قادة دول لبحث اتفاق إنهاء الحرب في غزة

وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، باجتماع تنسيقي مع قادة عدة دول لبحث الخطوات القادمة ضمن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، على هامش انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بمصر.
وعقد الاجتماع بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان.
وبحث الاجتماع الإجراءات التي يجب اتخاذها في إطار تكليف دولي لتنفيذ المتطلبات الأمنية في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية، فضلا عن إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول الاجتماع الأوضاع في الضفة الغربية، وضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

نواب الجبهة في الدائرة الثالثة بعمان يزورون لواء ناعور للاطلاع على احتياجاته

19:15

جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي ضمن أفضل 801-1000 جامعة في العالم

19:12

ترامب من شرم الشيخ: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت

19:08

الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا

18:10

الحباشنة يكتب:الكنافة… حلوى الموت البطيء

16:48

حماس: سنسلم اليوم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين

16:31

الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي هم أبطال غزة الحقيقيون

16:29

جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم

16:27

قمة شرم الشيخ تنجو من أزمة دبلوماسية بعد انسحاب نتنياهو

16:20

6 مليار دولار الدخل السياحي للأردن خلال التسعة شهور الأولى من العام

16:14

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير

15:49

البيئة : الوضع في سد الموجب طبيعي ولا مؤشرات على وجود تلوث

وفيات
والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية