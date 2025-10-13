بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي ضمن أفضل 801-1000 جامعة في العالم

29 ثانية ago
جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي ضمن أفضل 801-1000 جامعة في العالم

وطنا اليوم:حققت جامعة البترا إنجازًا جديدًا بدخولها تصنيف التايمز العالمي للجامعات (Times Higher Education World University Rankings) للمرة الأولى، ضمن الفئة 801-1000، علمًا بأن العدد الإجمالي لجامعات العالم يُقارب 33 ألف جامعة، واستطاعت 2191 جامعة فقط الدخول لهذا التصنيف.
وجاء هذا التصنيف نتيجة استيفاء الجامعة لمعايير صارمة تشمل جودة البحث العلمي، والسمعة الأكاديمية، والشراكات مع القطاع الصناعي، ومعيار العالمية.
وأعربت جامعة البترا عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعكس الممارسات الأكاديمية والبحثية النزيهة والأصيلة التي تنتهجها الجامعة، مؤكدة أنها تنظر إلى التصنيفات العالمية كأداة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات التعليمية، لا هدفًا لذاته.
وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز هو نتاج ممارسات راسخة ضمن البيئة الأكاديمية والبحثية للجامعة، وأن هذا الموقع في التصنيف سيحث الجامعة إلى المضي قدمًا في تحسين كافة المعايير التي ينتهجها التصنيف بهدف تحسين الأداء الأكاديمي والبحثي، وكذلك علاقة الجامعة مع الجامعات العالمية الأخرى وعلاقتها مع الصناعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:12

ترامب من شرم الشيخ: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت

19:08

الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا

18:10

الحباشنة يكتب:الكنافة… حلوى الموت البطيء

16:48

حماس: سنسلم اليوم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين

16:31

الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي هم أبطال غزة الحقيقيون

16:29

جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم

16:27

قمة شرم الشيخ تنجو من أزمة دبلوماسية بعد انسحاب نتنياهو

16:20

6 مليار دولار الدخل السياحي للأردن خلال التسعة شهور الأولى من العام

16:14

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير

15:49

البيئة : الوضع في سد الموجب طبيعي ولا مؤشرات على وجود تلوث

15:33

تراجع كبير بترتيب الأردنيين بمؤشر السعادة

15:32

حزب عزم منصة حوارية تنبض بروح الشباب

وفيات
والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية