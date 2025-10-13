جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم

وطنا اليوم:حققت جامعة البترا إنجازًا جديدًا بدخولها تصنيف التايمز العالمي للجامعات (Times Higher Education World University Rankings) للمرة الأولى، ضمن الفئة 801-1000، علمًا بأن العدد الإجمالي لجامعات العالم يُقارب 33 ألف جامعة، واستطاعت 2191 جامعة فقط الدخول لهذا التصنيف.

وجاء هذا التصنيف نتيجة استيفاء الجامعة لمعايير صارمة تشمل جودة البحث العلمي، والسمعة الأكاديمية، والشراكات مع القطاع الصناعي، ومعيار العالمية.

وأعربت جامعة البترا عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعكس الممارسات الأكاديمية والبحثية النزيهة والأصيلة التي تنتهجها الجامعة، مؤكدة أنها تنظر إلى التصنيفات العالمية كأداة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات التعليمية، لا هدفًا لذاته.

وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز هو نتاج ممارسات راسخة ضمن البيئة الأكاديمية والبحثية للجامعة، وأن هذا الموقع في التصنيف سيحث الجامعة إلى المضي قدمًا في تحسين كافة المعايير التي ينتهجها التصنيف بهدف تحسين الأداء الأكاديمي والبحثي، وكذلك علاقة الجامعة مع الجامعات العالمية الأخرى وعلاقتها مع الصناعة.