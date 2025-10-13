بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

“Welcome to Jordan” جديد “صوت الأردن” عمر العبداللات

دقيقة واحدة ago
“Welcome to Jordan” جديد “صوت الأردن” عمر العبداللات

وطنا اليوم:أطلق “صوت الأردن” الفنان الأردني عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “Welcome to Jordan”، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، في عمل فني وطني يهدف إلى الترويج للمملكة ومعالمها السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي.
الأغنية الجديدة كتب كلماتها ولحنها الفنان عمر العبداللات بنفسه، فيما تولى التوزيع الموسيقي المبدع طوني سابا، وصُوِّرت بطريقة الفيديو كليب بعدسة المخرجة المصرية هبة غندور، التي قدّمت رؤية بصرية معاصرة أبرزت من خلالها جمالية المواقع السياحية الأردنية وتنوعها الطبيعي والحضاري.
ويتناول العمل أبرز المعالم السياحية والتاريخية في المملكة، ليشكل دعوة مفتوحة للسياح من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف سحر الأردن وكرم أهله. وأكد العبداللات أن هذا العمل يأتي إيماناً منه برسالة الفن في خدمة الوطن وتعزيز مكانته السياحية، معبّراً عن فخره بتقديم أغنية تمثل الأردن أمام العالم بروح المحبة والترحيب.
لينك الأغنية عبر منصة “يويتوب”
https://youtu.be/O8WNlYAA4Lc


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:15

ترامب من الكنيست الإسرائيلي: الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا

15:10

الشرع: سنحاسب الأسد دون الدخول بصراع مكلف مع روسيا

15:01

كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا تحصد المركز الأول في منتدى الشباب الصيدلاني التخصصي الأول

14:59

*تنفيذا للتوجيهات الملكية العيسوي يطمئن على صحة البطل العالمي الجنيدي والمواطن الفريحات*

14:59

خيانة المجالس

14:56

فيفا يضغطهم ونحن نضحك .. مدرب العراق يستفز المنتخب السعودي

14:49

فاجعة تهز اليمن.. أب ينهي حياة 3 من أطفاله ويصيب الرابع

14:47

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوري

14:41

عشرات الأسرى الفلسطينيين يصلون رام الله وجموع غفيرة تستقبلهم

14:35

طرد أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست بعد مقاطعتهما خطاب ترمب

14:31

نتنياهو: بدأ وقت السلام.. وترامب أفضل صديق حظيت به إسرائيل

13:47

وزير التعليم العالي السوري يزور الأردن على رأس وفد رفيع المستوى ويلتقي الوزير محافظة ومحادثات أردنية سورية في مجال التعليم العالي

وفيات
والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية