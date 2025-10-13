“Welcome to Jordan” جديد “صوت الأردن” عمر العبداللات

وطنا اليوم:أطلق “صوت الأردن” الفنان الأردني عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “Welcome to Jordan”، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، في عمل فني وطني يهدف إلى الترويج للمملكة ومعالمها السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

الأغنية الجديدة كتب كلماتها ولحنها الفنان عمر العبداللات بنفسه، فيما تولى التوزيع الموسيقي المبدع طوني سابا، وصُوِّرت بطريقة الفيديو كليب بعدسة المخرجة المصرية هبة غندور، التي قدّمت رؤية بصرية معاصرة أبرزت من خلالها جمالية المواقع السياحية الأردنية وتنوعها الطبيعي والحضاري.

ويتناول العمل أبرز المعالم السياحية والتاريخية في المملكة، ليشكل دعوة مفتوحة للسياح من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف سحر الأردن وكرم أهله. وأكد العبداللات أن هذا العمل يأتي إيماناً منه برسالة الفن في خدمة الوطن وتعزيز مكانته السياحية، معبّراً عن فخره بتقديم أغنية تمثل الأردن أمام العالم بروح المحبة والترحيب.

لينك الأغنية عبر منصة “يويتوب”

https://youtu.be/O8WNlYAA4Lc