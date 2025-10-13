كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا تحصد المركز الأول في منتدى الشباب الصيدلاني التخصصي الأول

وطنا اليوم:شاركت كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا في افتتاح وفعاليات منتدى الشباب الصيدلاني التخصصي الأول، الذي أُقيم بتنظيم من Dr. Mandala، وبرعاية المكتب الإقليمي لاتحاد الصيادلة الدولي (EMRpharm-FIP)، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للصيدلة (FIP) ونقابة الصيادلة الأردنيين.

ومثّل الكلية في المنتدى عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور رياض عوض، ورئيس قسم الصيدلة السريرية والممارسة الصيدلانية الدكتور ضرار بلعاوي، حيث شاركا في جلسة حوارية بعنوان “من التعليم إلى الممارسة”.

وتناولت الجلسة الدور المحوري للجامعات في إعداد الكوادر الصيدلانية، وآليات الربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، إضافةً إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة، بما يتيح لهم التخصص في مجالات حديثة مثل التغذية العلاجية، وصيدلة الأورام، وجودة الرعاية الصحية. كما جرى التأكيد على أهمية تحديث المناهج بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحدث المستجدات لضمان تخريج صيادلة مؤهلين لقيادة مستقبل المهنة.

وشهد المنتدى حضورًا واسعًا لأكثر من 300 مشارك من الطلبة والخبراء الأكاديميين والمهنيين وصنّاع القرار، في حدث مثّل منصة مميزة لتبادل الأفكار حول مستقبل مهنة الصيدلة والتطوير المهني في المنطقة.

كما حقق فريق “Oncology 5” من كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا المركز الأول في المسابقة التي أُقيمت على هامش المنتدى، وضمّ الفريق الطالبات:

سارة شوقي (سنة خامسة)، تالا رائد المغاربة (سنة رابعة)، تالة العبد حلوة (سنة رابعة)، وأسماء نائل عبد الرحمن (سنة رابعة).

وفاز الفريق بمنحة تدريبية لمدة عشرة أيام في مستشفى شفاء الأورمان للأورام، أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في جمهورية مصر العربية.

وتأتي مشاركة كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا تأكيدًا على حرصها على تعزيز التواصل الفعّال مع الهيئات النقابية والإقليمية والقطاع الخاص، ودعم جهود تمكين الشباب الصيدلاني، وترسيخ مكانة مهنة الصيدلة ضمن منظومة الرعاية الصحية الوطنية.

وفي الختام، تتقدم إدارة الجامعة بأصدق التهاني والتبريكات إلى كلية الصيدلة والعلوم الطبية، وبخاصة إلى قسم الصيدلة السريرية والممارسة الصيدلانية، على المشاركة المتميزة والإنجاز المشرف الذي حققه طلبتها في المنتدى.