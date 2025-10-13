فاجعة تهز اليمن.. أب ينهي حياة 3 من أطفاله ويصيب الرابع

وطنا اليوم:شهدت محافظة ريمة، غرب اليمن، جريمة مروعة ارتكبها أحد المواطنين، حيث أقدم على قتل ثلاثة من أبنائه وإصابة ابنته الرابعة بجروح خطيرة، في حادثة هزت وجدان الأهالي وأثارت موجة غضب واسعة.

وأفادت مصادر محلية أن الجاني المدعو علي قاسم أحمد الثومي من عزلة الجون في مديرية مزهر، أطلق النار على أطفاله لأسباب لا تزال مجهولة، ما أسفر عن مقتل أبنائه فارس ويوسف ورجاء، وإصابة ابنته منى بإصابات خطيرة، في أحدث جرائم العنف الأسري التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة المؤلمة خلّفت صدمة وحزناً عميقين بين سكان المنطقة الذين طالبوا سلطات الحوثيين بسرعة القبض على الجاني ومحاسبته، وكشف ملابسات الحادثة للرأي العام.

وتشهد المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تصاعداً مخيفاً في جرائم القتل العائلي، ووفقاً لإحصائية حقوقية حديثة فإن تلك المناطق شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري 123 جريمة قتل و46 إصابة لأقارب نفذ غالبيتها عناصر وقيادات من جماعة الحوثي أو متأثرين بها.