المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوري

وطنا اليوم – بحث الأمينُ العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور مروان الحلبي آفاق التعاون المشترك وآليات تطوير العلاقات العلمية والبحثية، بحضور القائم بأعمال السفير السوري في عمان الدكتور إحسان الرمان.

وفي مستهل اللقاء أثنى الرفاعي على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مرحباً بكل تعاون وتشبيك للمجلس مع الجامعات والمؤسسات البحثية والريادية في سوريا، مؤكدا على ضرورة إطلاق مبادرات خلّاقة لتطوير السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم البحث العلمي، وربط الباحثين الأردنيين والسوريين بمشاريع تعود بالنفع على البلدين.

كما واستعرض الرفاعي دور المجلس الأعلى كمظلة للعلوم والتكنولوجيا، وأنشطته وبرامجه وفعالياته في مجالات، المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، كما وتناول مشروع تحديد أولويات البحث العلمي للعشر سنوات القادمة الذي يقوم عليها المجلس، وأهمية منصة الحسن للتعلم، والاستراتيجية الجديدة لصندوق دعم البحث العلمي والابتكار، والمجلات العلمية المتخصصة المحكمة.

كما وأبدى الرفاعي استعاد المجلس والمراكز والصناديق التابعه له لتقديم الدعم والمشورة لسوريا الشقيقة في مسيرتها الجديدة، وإمكانية الإفادة من مخرجات مشروع تحديد أولويات البحث العلمي للعشر سنوات القادمة.

من جهته أشاد الحلبي بجهود ودور المجلس محلياً وعربياً ودولياً في الربط بين الأكاديميا والصناعة متطلعا إلى بناء شراكات فاعلة وقوية في المجالات ذات الشأن المشترك.

كما وتحدث الحلبي عن سعي بلاده للاستثمار في البحث العلمي، وإلى تطع وزارته لبناء نموذج مماثل للمجلس الأعلى في سوريا، مشيراً إلى أن زيارته والوفد المرافق تمثل بداية لمشوار كبير من التعاون والعمل المشترك في مجالات البحث العلمي والتشبيك بين الأكاديميا والصناعة.

حضر اللقاء الوفد المرافق للوزير ورؤساء المراكز التابعة للمجلس الأعلى.