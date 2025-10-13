طرد أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست بعد مقاطعتهما خطاب ترمب

وطنا اليوم:في مشهد عكس الانقسام العميق الذي أحدثته “خطة ترمب للسلام” داخل المشهد السياسي في كيان الاحتلال، تم طرد عضوي الكنيست العربي أيمن عودة و واليهودي اليساري عوفر كاسيف، من القاعة الرئيسية للبرلمان، بعد مقاطعتهما الخطاب الذي كان يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، مما دفع حرس الكنيست إلى إخراجهما من القاعة وسط حالة من الفوضى، في احتجاج صريح على ما وصفاه بـ”صفقة العار”.

مقاطعة احتجاجية

جاءت مقاطعة عودة وكاسيف كرسالة احتجاج واضحة ضد “خطة ترمب للسلام”، التي يعتبرانها تتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ولا تضمن حلاً سياسياً عادلاً.

ووفقاً لمصادر برلمانية، رفع النائبان لافتات كُتب عليها “صفقة العار” و “لا لصفقة ترمب-نتنياهو”، معتبرين أن الاتفاق يهدف إلى تكريس الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء أمريكي.

وقد هتف النائبان بعبارات تندد بالاتفاق قبل أن يتدخل حرس الكنيست ويقوم بإخراجهما بالقوة من الجلسة