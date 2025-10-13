وزير التعليم العالي السوري يزور الأردن على رأس وفد رفيع المستوى ويلتقي الوزير محافظة ومحادثات أردنية سورية في مجال التعليم العالي

وطنا اليوم:التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة في مكتبه في حرم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين الموافق 13-10-2025 وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الأستاذ الدكتور مروان الحلبي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى، وقد حضر اللقاء أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة السيد شادي مساعدة، ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، وسعادة القائم بأعمال السفارة السورية في عمان الدكتور إحسان رمان.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محافظة بمعالي الدكتور مروان الحلبي والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردن ، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية الشقيقة، كما أكد على حرص الأردن على زيادة التعاون مع سوريا في مختلف المجالات خاصةً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وبدوره عبر الدكتور الحلبي عن عميق شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكداً أيضاً على أن الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية وثقافية ودينية عميقة، موضحاً حرص الجانبين الأردني والسوري على تقوية هذه العلاقات وتطويرها من خلال العلاقات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم الجانبين وعلى رأسها العمل قريباً على تجديد توقيع برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين يمكن من خلاله زيادة التعاون بين الطرفين في مجال ابتعاث الطلبة، وترتيب زيارات متبادلة بين الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل برامج ومشاريع مشتركة من خلال التوأمة بين الجامعات الأردنية والسورية، إضافةً إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية المخصصة لطلبة الطرفين، كما ناقش الطرفان وضع الأطر الرسمية اللازمة لتحقيق الاعتراف المتبادل بالجامعات بعد تحقيق المعايير المعتمدة من قبل كل طرف، إضافةً إلى عدد آخر من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم لاحقاً عقد اجتماع آخر لوزير التعليم العالي السوري والوفد المرافق له مع رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وعدد من كوادرها.

وقد حضر اللقاء من الجانب الأردني كل من: المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، ومدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين الدكتورة ساجدة النداف، ومدير مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية الدكتورة أسيل المحيسن، ومدير مديرية البعثات إبراهيم العموش، ورئيس وحدة العلاقات العامة وخدمة الجمهور والشؤون البرلمانية فوزي أبوفارس.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد السوري ضم في عضويته كل من : الدكتور عبدالحميد الخالد/ معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون التعليمية، والدكتورة عبير قدسي/ معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الإدارية، والدكتور عمر حمادة/ رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد، والدكتور نمير عيسى مدير العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد خالد عبدالله مدير الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأخيراً السيد أحمد الأشقر مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تجدر الإشارة إلى أن برنامج زيارة الوفد السوري سيشمل أيضاً زيارة كل من الجامعة الأردنية، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الحسين التقنية.