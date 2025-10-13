والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”. صدق الله العظيم‬

وطنا اليوم:‫بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره و بمزيد من الحزن والأسى تحتسب عشيرة القضاة، في جبل عجلون والسلط والكرك وبني صخر وانسبائهم داخل المملكة وخارجها، عند الله عز وجل وفاة احد رجالات الوطن والعشيرة الاوفياء، وجنديا من جنوده المخلصين، صاحب المواقف الاصيلة والشجاعة، الباشا الغالي، طيب الذكر ‬

‫ سلمان مفلح فلاح القضاة (ابو سفيان) ‬

‫زوج المربية الفاضلة حفيظة علي كريم الخصاونة‬

‫والد السفير د. سفيان، والكابتن صفوان، ورجل الأعمال حسان، والكابتن حسين، وفداء زوجة المهندس خالد فضه.‬

‫ ‬

‫وشقيق كل من المرحوم محمد (ابو مفلح) والشهيد احمد (ابو زهير) و المرحوم سالم (ابو سهيل) و المرحوم سليمان (ابو محمد) والمرحوم فلاح (ابو يعرب) و العميد جمال (ابو ساطع)‬

‫وعم معالي م. يعرب القضاة. ‬

‫الذي إنتقل إلى رحاب الله يوم الاثنين الموافق ١٣-١٠-٢٠٢٥، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والإخلاص لوطنه ومليكة، وجنديا من بواسل قواتنا المسلحة في ميادين الشرف والإباء ومعارك الجيش العربي، حيث سيوارى الثرى عن عمر يناهز التسعين عاما وذلك في مسقط رأسه في رأس منيف (عجلون) بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء ١٤-١٠-٢٠٢٥.‬

‫تقبل التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة ٤ عصرا للرجال في ديوان عشيرة القضاة في عين جنا محافظة عجلون وللنساء في مزرعة شقيقه المرحوم ابو يعرب بعين جنا‬، وليوم واحد

و الخميس للرجال والنساء في عمان في جمعية النبر (دير الغبار) بعد الساعة ٤ عصرا.

‫~~ إنا لله وإنا إليه راجعون