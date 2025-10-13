بنك القاهرة عمان
173 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة الأحد

25 ثانية ago
وطنا اليوم:أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، دخول 173 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأحد بينها ثلاث شاحنات غاز طهي وست شاحنات وقود سولار.
وقال المكتب في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن “173 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأحد 12 أكتوبر عبر المعابر، وذلك في اليوم الأول عقب قرار وقف إطلاق النار”.
وأشار إلى أن القافلة تضمنت ثلاث شاحنات محمّلة بغاز الطهي وست شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.
وأكد أن “الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جداً وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، وأن القطاع بحاجة إلى تدفق مستمر وكبير للمساعدات والوقود وغاز الطهي والمواد الإغاثية والطبية بشكل عاجل ومنتظم”.
وشدد على أن “الجهات الحكومية تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة وبما يضمن وصولها إلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني”.


