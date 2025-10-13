جدول تصنيف التايمز المرفق يظهر عمان الاهلية الأولى محلياً بلا منازع في المرتبة 441 ضمن الفئة 401 – 500 عالمياً

وطنا اليوم:منعاً للتشويش والتضارب بنشرالأخبار حول نتائج تصنيف التايمز 2026 محلياً، تؤكد جامعة عمان الأهلية فوزها بالمركز الأول محليا ً، حيث جاءت في المرتبة 441 وبفارق 54 مرتبة عمن حل في المركز الثاني محلياً ضمن الفئة 401 – 500 عالمياً وفق الجدول المرفق الذي يوضح مجموع النقاط والمرتبة لكل جامعة ” بالتفصيل “.

*** رابط التصنيف :

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking