شطب 1500 صيدلي من النقابة لعدم تسديد الاشتراكات

وطنا اليوم:أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن عدد الصيادلة الذين تم شطبهم من النقابة لعدم التزامهم بدفع الاشتراكات بلغ 1500 صيدلي من أصل 35 ألف صيدلي مسجل.

وقال، إن قانون النقابة ينص على أنه من يتخلف عن دفع الاشتراكات لمدة 6 أشهر يُنذر، ومن ثم يُشطب من عضوية النقابة، ويُمنح فترة سنة للعودة، وبعد مرور السنة يتم شطب عضويته نهائيًا.

وأشار الكيلاني إلى أن النقابة تعمل حاليًا على إيجاد مخرج قانوني لإعادة الصيادلة المشطوبين، مبينًا وجود دائرة اعتراض على صندوق النقابة تتبع للهيئة العامة.