بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

شطب 1500 صيدلي من النقابة لعدم تسديد الاشتراكات

15 ثانية ago
شطب 1500 صيدلي من النقابة لعدم تسديد الاشتراكات

وطنا اليوم:أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن عدد الصيادلة الذين تم شطبهم من النقابة لعدم التزامهم بدفع الاشتراكات بلغ 1500 صيدلي من أصل 35 ألف صيدلي مسجل.
وقال، إن قانون النقابة ينص على أنه من يتخلف عن دفع الاشتراكات لمدة 6 أشهر يُنذر، ومن ثم يُشطب من عضوية النقابة، ويُمنح فترة سنة للعودة، وبعد مرور السنة يتم شطب عضويته نهائيًا.
وأشار الكيلاني إلى أن النقابة تعمل حاليًا على إيجاد مخرج قانوني لإعادة الصيادلة المشطوبين، مبينًا وجود دائرة اعتراض على صندوق النقابة تتبع للهيئة العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:34

الأسير البطل مروان البرغوثي والملامح التي لا تُرى

09:33

مساران متفاوتان لمتقاعدي الضمان في الرواتب؛

09:28

سماوي يلتقي السفير المكسيكي لدى الأردن

09:27

العمل بصمت… والنتائج مبهرة، الاردن انموذج.

09:25

البلديات في الأردن… تعيين أم انتخاب؟

09:17

الحاج توفيق يدعو لإنشاء غرفة اقتصادية أردنية – مصرية مشتركة

09:13

لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة

09:08

حماس تبدأ بتسليم المحتجزين الإسرائيلين إلى الصليب الأحمر

07:25

النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن تأخر البت في المعاملات الاستثمارية ويطالب بسرعة الإنجاز

00:13

مساعد محافظ مادبا يرعى اليوم الطبي المجاني في ماعين بتنظيم من جمعية نادي الليونز الدوليه

21:59

إطلاق شعار “حيالله” لمراكز الخدمات الحكومية

20:44

مبادرة “دير مالك مدارس” من كابيتال بنك تنطلق للسنة الثانية على التوالي لتعزيز الثقافة المالية في الأردن

وفيات
وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025