سماوي يلتقي السفير المكسيكي لدى الأردن

وطنا اليوم:يواصل المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي بعقد اللقاءات مع السفراء المعتمدين لدى الديوان الملكي الهاشمي ، حيث التقى سماوي صباح اليوم الأحد بالسفير المكسيكي جاكوب برادو ، وجرى خلال اللقاء بحث مشاركة المكسيك في دورة المهرجان الـ 40 ، لتقديم عروض ثقافية وفلكلورية وفنية ، في إطار توطيد العلاقات الثنائية والتقارب بين الشعبين الأردني والمكسيكي .

وأوضح سماوي خلال اللقاء أن المهرجان يسعى إلى خلق فضاء متعدد الجنسيات، ومتنوع ثقافيا ، وأضاف أن المهرجان بدورته القادمة يسعى إلى التجسير الثقافي بين الثقافات ، وجعله وسيلة من وسائل التعارف المعاصرة حتى تتمكن الشعوب من معرفة بعضها بعضا، والاطلاع على خصوصية الآخر الثقافية.

وأشاد السفير المكسيكي جاكوب برادو ، بدور سماوي في دورات المهرجان السابقة ، خصوصا في الدورة الـ39 والنجاح الكبير الذي حققه بمختلف الفعاليات ، وأضاف أن سماوي يلعب دورا في مد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب، ويشكل قناة تقارب ثقافي.