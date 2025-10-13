بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

سماوي يلتقي السفير المكسيكي لدى الأردن

دقيقة واحدة ago
سماوي يلتقي السفير المكسيكي لدى الأردن

وطنا اليوم:يواصل المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي بعقد اللقاءات مع السفراء المعتمدين لدى الديوان الملكي الهاشمي ، حيث التقى سماوي صباح اليوم الأحد بالسفير المكسيكي جاكوب برادو ، وجرى خلال اللقاء بحث مشاركة المكسيك في دورة المهرجان الـ 40 ، لتقديم عروض ثقافية وفلكلورية وفنية ، في إطار توطيد العلاقات الثنائية والتقارب بين الشعبين الأردني والمكسيكي .
وأوضح سماوي خلال اللقاء أن المهرجان يسعى إلى خلق فضاء متعدد الجنسيات، ومتنوع ثقافيا ، وأضاف أن المهرجان بدورته القادمة يسعى إلى التجسير الثقافي بين الثقافات ، وجعله وسيلة من وسائل التعارف المعاصرة حتى تتمكن الشعوب من معرفة بعضها بعضا، والاطلاع على خصوصية الآخر الثقافية.
وأشاد السفير المكسيكي جاكوب برادو ، بدور سماوي في دورات المهرجان السابقة ، خصوصا في الدورة الـ39 والنجاح الكبير الذي حققه بمختلف الفعاليات ، وأضاف أن سماوي يلعب دورا في مد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب، ويشكل قناة تقارب ثقافي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:27

العمل بصمت… والنتائج مبهرة، الاردن انموذج.

09:25

البلديات في الأردن… تعيين أم انتخاب؟

09:17

الحاج توفيق يدعو لإنشاء غرفة اقتصادية أردنية – مصرية مشتركة

09:13

لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة

09:08

حماس تبدأ بتسليم المحتجزين الإسرائيلين إلى الصليب الأحمر

07:25

النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن تأخر البت في المعاملات الاستثمارية ويطالب بسرعة الإنجاز

00:13

مساعد محافظ مادبا يرعى اليوم الطبي المجاني في ماعين بتنظيم من جمعية نادي الليونز الدوليه

21:59

إطلاق شعار “حيالله” لمراكز الخدمات الحكومية

20:44

مبادرة “دير مالك مدارس” من كابيتال بنك تنطلق للسنة الثانية على التوالي لتعزيز الثقافة المالية في الأردن

20:41

إرادة ملكية بقبول استقالة المعايطة من رئاسة أمناء اليرموك

20:35

التصنيفات الدولية للجامعات: أهمية المعايير وأثرها على تطوير التعليم والبحث العلمي

20:30

استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد عصابات مدعومة من الاحتلال

وفيات
وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025