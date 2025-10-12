بنك القاهرة عمان
العدوان يرعى اليوم الطبي المجاني في ماعين بتنظيم من جمعية نادي الليونز الدوليه

13 أكتوبر 2025
وطنا اليوم – مندوباً عن محافظ مادبا رعى مساعده الدكتور راكان العدوان وبحضور مديرة صحة محافظة مادبا الدكتوره اماني الفرح ورئيسة اقليم – 38 الليون ديما القسوس ورؤساء واعضاء اندية الليونز في الاقليم اليوم الطبي المجاني الذي نظمته جمعية نادي الليونز الدولية بالتعاون مع جمعية شبكة الأمل الخيرية في ماعين، والذي أقيم في مقر الجمعية.

وأكد الدكتور العدوان خلال كلمته أن هذا اليوم الطبي يشكل فعالية إنسانية تطوعية تهدف إلى مساعدة الأهالي في قضاء ماعين من خلال تقديم الفحوصات والعلاجات المجانية والخدمات الطبية المتنوعة، معبّراً عن شكره للجهات المنظمة وجميع الأطباء والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح الفعالية.

وقالت مدير صحة مادبا الدكتورة أماني الفرح إن مثل هذه المبادرات تعزز روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع وتسهم في دعم الجهود الصحية الحكومية من خلال توفير خدمات طبية مباشرة للمواطنين في المناطق المختلفة مشيدة باختيار منطقة ماعين لإقامة هذه الفعالية.
واكدت الفرح ان إقامة مثل هذه الأيام الطبية تعزز مفهوم الخدمة المجتمعية والتعاون المستمر ما بين القطاع الخاص والقطاع العام والتشاركية مع أبناء المجتمع المحلي والجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي في محافظة مادبا من خلال تقديم الرعاية الصحية اللازمة من خلال الأيام الطبية.

وأضافت الفرح ان وجود التخصصات الهامة تأتي لزيادة الوعي لدى المواطنين والحصول على العلاجات من أطباء الاختصاص لبعض التخصصات الهامة وحضور المئات من المواطنين دليل على الوعي الطبي من أبناء المجتمع المحلي في منطقة ماعين.

واشارت الفرح الى ان مديرية الصحة تشارك بجميع الأيام الطبية المجانية من خلال أطباء الاختصاص واطباء الرقابة الصحية للتأكد من تاريخ العلاجات المصروفة للمراجعين وتقديم النصح والإرشاد لكافة المراجعين من قبل أطباء مديرية الصحة بهذه الأيام الطبية المجانية

وقال رئيس جمعية شبكة الأمل الخيرية في ماعين سمير حدادين أن الجمعية التي تأسست عام 2011 تعمل على تنفيذ مشاريع مجتمعية متنوعة من بينها دورات خياطة للسيدات ودورات للغة الإنجليزية والحاسوب والأيام الطبية وتوزيع الطرود الخيرية في شهر رمضان وأعياد الميلاد مؤكداً استمرار الجمعية في مبادراتها لخدمة المجتمع المحلي في قضاء ماعين.

وتضمّن اليوم الطبي فحوصات وادوية في عدد من التخصصات شملت العيون والطب العام وعيادة الانف والأذن والحنجرة وعيادة الباطني بوجود عدد من أطباء الاختصاص لمعالجة المرضى والمراجعين
والأسرة والعظام والأسنان والأطفال والطب الطبيعي والتأهيل والمختبرات وفحص السكري إضافة إلى توزيع نظارات طبية مجانية بعد فحص النظر.
وشهد اليوم الطبي إقبالاً واسعاً من الاهالي والمجتمع المحلي في ماعين من مختلف الفئات العمريه واستفاد منه ما يزيد عن ال 200 مراجع عبروا خلاله عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للجهات الداعمة والمنظمة والداعمة وللأطباء المشاركين.
وحضر اليوم الطبي المجاني رئيس قسم الرقابة والتفتيش على المهن والمؤسسات الدكتورة يسرى بكر، وعدد من رؤساء وأعضاء أندية الليونز في الإقليم، ومندوبي الأمن العام، ومدير منطقة ماعين مالك أبو الغنم، وجمع من أبناء المجتمع المحلي والإعلاميين في مادبا.



