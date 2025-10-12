بنك القاهرة عمان
إرادة ملكية بقبول استقالة المعايطة من رئاسة أمناء اليرموك

34 ثانية ago
إرادة ملكية بقبول استقالة المعايطة من رئاسة أمناء اليرموك

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الدكتورة رويدا المعايطة من رئاسة مجلس أمناء جامعة اليرموك اعتبارًا من تاريخ 9/10/2025.
وقدّمت المعايطة قبل أيام استقالتها من أمناء اليرموك بشكل طوعي وأخلاقي، بعد تعيين زوج ابنة أختها رئيسًا للجامعة.
يشار إلى أن المعايطة، شغلت سابقًا مناصب وزارية وأكاديمية رفيعة أبرزها :

-رئيس الجامعة الهاشمية .
-2011-2012 وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-2005 وزير دولة لمراقبة الاداء الحكومي
-2002-2003 وزيرة التنمية الاجتماعية.
-عضو مجلس الأعيان.
-نائب الرئيس والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
-مدير عام مستشفى الملك عبدالله المؤسس.


