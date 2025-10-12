إرادة ملكية بقبول استقالة المعايطة من رئاسة أمناء اليرموك

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الدكتورة رويدا المعايطة من رئاسة مجلس أمناء جامعة اليرموك اعتبارًا من تاريخ 9/10/2025.

وقدّمت المعايطة قبل أيام استقالتها من أمناء اليرموك بشكل طوعي وأخلاقي، بعد تعيين زوج ابنة أختها رئيسًا للجامعة.

يشار إلى أن المعايطة، شغلت سابقًا مناصب وزارية وأكاديمية رفيعة أبرزها :

-رئيس الجامعة الهاشمية .

-2011-2012 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

-2005 وزير دولة لمراقبة الاداء الحكومي

-2002-2003 وزيرة التنمية الاجتماعية.

-عضو مجلس الأعيان.

-نائب الرئيس والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

-مدير عام مستشفى الملك عبدالله المؤسس.