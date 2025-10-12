بنك القاهرة عمان
داخلية غزة: شهداء في اشتباكات مع مليشيا مسلحة

27 ثانية ago
داخلية غزة: شهداء في اشتباكات مع مليشيا مسلحة

وطنا اليوم:أعلن مصدر قيادي في وزارة الداخلية بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية ومدنيين نازحين، في اعتداء غادر نفذته مليشيا مسلحة في مدينة غزة، في تطور أمني داخلي هو الأخطر منذ بدء وقف إطلاق النار.

اعتداء مزدوج يستهدف الأمن والنازحين
أكد المصدر أن المليشيا المسلحة قامت باعتداء مزدوج، حيث هاجمت قوات أمنية، مما أدى إلى ارتقاء شهداء في صفوفها.
وفي جريمة أخرى أشد بشاعة، كشف المصدر أن “المليشيا قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة”، مستغلةً حالة الهدوء التي سادت بعد وقف إطلاق النار وعودة الأهالي لتفقد منازلهم.

الاستجابة الأمنية الحاسمة
وفقاً للمصدر، فإن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور وبقوة لاحتواء الموقف، حيث تقوم حالياً بمحاصرة المليشيا المسلحة داخل مدينة غزة، وتتعامل معها بهدف ضبط كافة عناصرها وإنهاء الحالة الأمنية الطارئة.
وشدد المصدر على أن “الأجهزة الأمنية مصممة على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل”، في رسالة واضحة بأن السلطات لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن الداخلي.
ولم تتضح بعد هوية المليشيا المسلحة أو دوافعها وراء هذا الهجوم الدامي


