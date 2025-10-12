بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية حول انتخابات رئاسة المجلس والمرحلة القادمة: نمد يدنا لجميع الكتل والزملاء النواب

59 ثانية ago
كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية حول انتخابات رئاسة المجلس والمرحلة القادمة: نمد يدنا لجميع الكتل والزملاء النواب

وطنا اليوم:انطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور مجلس النواب في خدمة الوطن والمواطن، ومواصلة لمسيرتها في تعزيز العمل البرلماني الجاد والرقابة الحقيقية والتشريع المسؤول والعمل المؤسسي، وحرصاً على أمن البلد وسيادته واستقراره.

تؤكد كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية على مدّ يدها لجميع الكتل والزملاء النواب، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا في ظلّ ما يحيط بوطننا من ظروف إقليمية دقيقة وتحديات خارجية وداخلية متصاعدة على مختلف المستويات.

وتوضح الكتلة بأنّها تزخر بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على الإسهام في النهوض بأداء المجلس، وتفعيل دوره الدستوري في التشريع والرقابة، بما يعيد الثقة الشعبية بمؤسسة مجلس النواب ويعزز حضورها كمُعبّرٍ حقيقي عن إرادة الشعب الأردني.

كما تؤكد الكتلة أنها لا تسعى إلى أي مكاسبٍ خاصة، بل تنطلق من قناعةٍ راسخة بأنّ خدمة الوطن والمواطن هي الهدف الأسمى للعمل النيابي لديها.

علماً بأن الكتلة قامت بتشكيل لجنة للحوار مع الزملاء والكتل النيابي لبناء تصورات مشتركة متوافق عليها بين الجميع، مع إبقاء جميع خيارات الكتلة مفتوحة.

سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الأردن العزيز ورفعة شعبه.

كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية
عمان – ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٧
الموافق ١٢ تشرين أول ٢٠٢٥


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:28

مدير صندوق الطاقة المتجددة: 250 جمعية محلية تدعم خدماتنا

19:25

طفولة للبيع .. أمام صمتنا

19:23

أقول قولي هذا..واستغفر الله لي ولكم

19:21

الموافقة على تعديل قرار الحجز على أموال المدين

19:18

قرارات جديدة لمجلس الوزراء- تفاصيل

19:12

حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل

18:51

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الشخاترة وأبو وندي*

18:34

*العيسوي يلتقي فعاليات شعبية ومجتمعية نسائية*

17:38

مطالب بفتح الطرق المغلقة والزراعية في عجلون

17:36

الأردن وإسبانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية

17:06

الفايز يبحث مع مسؤول تشيكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والتشيك

16:57

مذكرة لتعزيز التعاون بين “الوطنية للتشغيل” و”الحسين التقنية” في التعليم والتدريب المهني والتقني

وفيات
وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025