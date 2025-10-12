كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية حول انتخابات رئاسة المجلس والمرحلة القادمة: نمد يدنا لجميع الكتل والزملاء النواب

وطنا اليوم:انطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور مجلس النواب في خدمة الوطن والمواطن، ومواصلة لمسيرتها في تعزيز العمل البرلماني الجاد والرقابة الحقيقية والتشريع المسؤول والعمل المؤسسي، وحرصاً على أمن البلد وسيادته واستقراره.

تؤكد كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية على مدّ يدها لجميع الكتل والزملاء النواب، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا في ظلّ ما يحيط بوطننا من ظروف إقليمية دقيقة وتحديات خارجية وداخلية متصاعدة على مختلف المستويات.

وتوضح الكتلة بأنّها تزخر بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على الإسهام في النهوض بأداء المجلس، وتفعيل دوره الدستوري في التشريع والرقابة، بما يعيد الثقة الشعبية بمؤسسة مجلس النواب ويعزز حضورها كمُعبّرٍ حقيقي عن إرادة الشعب الأردني.

كما تؤكد الكتلة أنها لا تسعى إلى أي مكاسبٍ خاصة، بل تنطلق من قناعةٍ راسخة بأنّ خدمة الوطن والمواطن هي الهدف الأسمى للعمل النيابي لديها.

علماً بأن الكتلة قامت بتشكيل لجنة للحوار مع الزملاء والكتل النيابي لبناء تصورات مشتركة متوافق عليها بين الجميع، مع إبقاء جميع خيارات الكتلة مفتوحة.

سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الأردن العزيز ورفعة شعبه.

كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية

عمان – ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٧

الموافق ١٢ تشرين أول ٢٠٢٥