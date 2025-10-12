بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن وإسبانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية

38 ثانية ago
الأردن وإسبانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية

وطنا اليوم _

بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا عابد ريغو، اليوم الأحد، سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك بحضور السفير الإسباني في عمان، ميغيل دي لوكاس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، أعربت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، عن ترحيبها بالوزيرة الإسبانية، مؤكدة عمق العلاقات الأردنية–الإسبانية، المبنية على الصداقة والاحترام المتبادل.

وتطرقت وزيرة التنمية إلى قانون حقوق الطفل الذي يوفر مظلة تشريعية لحماية الأطفال، مشيرة إلى دور الوزارة في البرامج المقدمة لفئة الأطفال، لا سيما في قطاع الحضانات، والتوسع في خدمات التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال ضحايا العنف الأسري، إلى جانب الخدمات المقدمة في مجال الرعاية اللاحقة.

كما استعرضت الجهود المبذولة تجاه الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، من خلال البرامج المقدمة لفئة الأحداث في مراكز الرعاية التابعة للوزارة.

من جانبها، أكدت الوزيرة الإسبانية، أهمية تبادل الخبرات، مشيرة إلى جهود إسبانيا في مجال حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والعنف الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
17:06

الفايز يبحث مع مسؤول تشيكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والتشيك

16:57

مذكرة لتعزيز التعاون بين “الوطنية للتشغيل” و”الحسين التقنية” في التعليم والتدريب المهني والتقني

16:54

صندوق الزكاة: سداد ذمم 133 من الغارمات

16:50

” الإدارية النيابية” تدعو إلى إعادة النظر بآلية التعيين عبر “الإعلان المفتوح”

16:41

وزير العدل: ثبات تصنيف الأردن في مكافحة الاتجار بالبشر عند المستوى الثاني

16:30

داخلية غزة: فتح باب العفو أمام كل من التحق بالعصابات ولم يتورط بالقتل

15:54

جيش الاحتلال يزعم العثور على وثيقة بخط يد السنوار

15:22

اعتداء إندونيسي على حكم مباراة العراق

15:18

124 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

15:01

الإدارة المحلية: أعداد الكلاب الضالة تجاوزت مئات الآلاف وخطة حكومية للتصدي للمشكلة

14:57

عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

14:48

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة أورنج الأردن تختتمان برنامج الاحتضان للوصول إلى النموذج الأولي للمنتج

وفيات
وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025