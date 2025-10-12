الأردن وإسبانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية

وطنا اليوم _

بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا عابد ريغو، اليوم الأحد، سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك بحضور السفير الإسباني في عمان، ميغيل دي لوكاس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، أعربت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، عن ترحيبها بالوزيرة الإسبانية، مؤكدة عمق العلاقات الأردنية–الإسبانية، المبنية على الصداقة والاحترام المتبادل.

وتطرقت وزيرة التنمية إلى قانون حقوق الطفل الذي يوفر مظلة تشريعية لحماية الأطفال، مشيرة إلى دور الوزارة في البرامج المقدمة لفئة الأطفال، لا سيما في قطاع الحضانات، والتوسع في خدمات التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال ضحايا العنف الأسري، إلى جانب الخدمات المقدمة في مجال الرعاية اللاحقة.

كما استعرضت الجهود المبذولة تجاه الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، من خلال البرامج المقدمة لفئة الأحداث في مراكز الرعاية التابعة للوزارة.

من جانبها، أكدت الوزيرة الإسبانية، أهمية تبادل الخبرات، مشيرة إلى جهود إسبانيا في مجال حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والعنف الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية.