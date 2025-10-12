جيش الاحتلال يزعم العثور على وثيقة بخط يد السنوار

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال، اليوم الأحد انه عثر على وثيقة مكتوبة بخط يد رئيس حركة حماس السابق الشهيد يحيى السنوار، تتضمن معلومات وخطة هجوم السابع من أكتوبر.

وقال جيش الاحتلال إن الوثيقة عثر عليها في قطاع غزة، وأن السنوار كتبها بخط يده في أغسطس 2022.

وأضاف جيش الاحتلال أن الوثيقة تضمنت التعليمات التي وجهت لمقاتلي حماس حين عبورهم السياج، ودخول الأراضي المحتلة