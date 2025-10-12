70 % من الأردنيين يثقون بحكومة جعفر حسان

وطنا اليوم:أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أنَّ 70% من الأردنيين سواء العينة الوطنية أو عينة قادة الرأي، يثقون بحكومة جعفر حسان الحالية، (منهم 23% يثقون بدرجة كبيرة و47% بدرجة متوسطة).

كما أظهرت نتائج الاستطلاع، التي أعلنها رئيس المركز الدكتور حسين المومني، اليوم الأحد، ارتفاعا عاما بنسبة من يرون أنَّ الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤولياتها بشكل عام إلى 61% مقارنة بـ54% في استطلاع التشكيل و51% في استطلاع الـ100 يوم، فيما كانت النسبة في استطلاع الـ200 يوم 65%.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 67% من العينة الوطنية يرون أن رئيس الوزراء جعفر حسان كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام الأول لحكومته، مقارنة مع 57% كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع التشكيل، و55% في استطلاع الـ100 يوم، فيما كانت نسبة من يعتقدون بذلك في استطلاع الـ200 يوم 71%.

كما أبدى 67% من عينة قادة الرأي أيضاً يرون أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام الأول لحكومته، مقارنة مع 55% كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع التشكيل.

أما الفريق الوزاري (بدون الرئيس) فقد ارتفعت نسبة من يرون أنه قادر على تحمل مسؤولياته إلى 58% خلال عام على تشكيل الحكومة، مقارنة مع 50% في استطلاع التشكيل، و47% في استطلاع الـ100 يوم، فيما كانت النسبة 60% في استطلاع الـ200 يوم.

وبيَّن الاستطلاع كذلك ارتفاع نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي إلى 57% مقارنة مع 47% كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع الـ100 يوم، و55% في استطلاع التَّشكيل، فيما انخفضت نسبة من يرون أنَّ الأمور تسير في الاتِّجاه الخاطئ إلى 35% مقارنة مع 51% في استطلاع الـ100 يوم و40% في استطلاع التشكيل.

وفيما يتعلَّق بالزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء، أفاد الاستطلاع أن 65% من العينة الوطنية و64% من عينة قادة الرأي راضون عنها، وأن 43% من الأردنيين يرون أن لهذه الزيارات أثراً إيجابياً على المحافظات.

كما أفاد الاستطلاع بأن 73% من العينة الوطنية و60% من عينة قادة الرأي يرون أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات.

وأفاد الاستطلاع بأن 95% من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم ويعتقدون بأنها ستسهم في ترسيخ مفهوم الانتماء الوطني وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام، كما أنَّ 76% من الأردنيين أبدوا رضاهم عن تعليمات تركيب سارية للعلم الأردني أمام المنازل والمباني مقابل 11% أبدوا عدم رضاهم عن ذلك.