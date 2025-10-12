بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين

23 ثانية ago
تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور، أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين ليوم غد الاثنين الموافق 13 تشرين الأول 2025 ستكون على النحو التالي:

– المسافرون العرب و(VIP): من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

-السياحة والمركبات الخاصة: من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل، ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية للاطلاع على أي قرارات تتعلق بفتح الجسر أو إغلاقه وساعات العمل المعتمدة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:05

بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاتحاد الأوروبي

11:49

82 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاحد

11:40

19 ألف وثيقة تم توقيعها رقميا في قصر عدل عمان

11:32

جدل بسوريا بعد ظهور اسم حافظ الأسد على مئذنة الجامع الأموي بدمشق

11:05

وفيات الأحد 12-10-2025

10:55

يرفض حمايتهم.. جيش الاحتلال يتخلى عن عملائه في غزة

10:42

بنك “إلى” يحصد لقب أفضل تطبيق بنكي في الشرق الأوسط لعام 2025 من مجلة جلوبال فاينانس

10:37

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية ‎

10:33

عمان الاهلية تهنىء أسرتها بمناسبة فوزها بتصنيف التايمز 2026 بالمرتبة الاولى محليا و401 – 500 عالميا

10:30

عمان الأهلية تفوز بالمركز الأول على الجامعات الأردنية و 401 -500 عالمياً بتصنيف التايمز العالمي لعام 2026

10:27

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين: مهندس مدني / معماري

10:25

جهود ملكية يصعب إنكارها

وفيات
وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025