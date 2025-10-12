82 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاحد

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاحد، وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

وسجلت أسعار الذهب 82.00 دينارا للغرام عيار 21 لغايات البيع لدى محلات الصاغة.، مقابل 79.00 دينارا لغايات الشراء.

وسجل سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 94.00 دينارًا و72.70 دينارا و55.20 دينارًا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة