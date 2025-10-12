بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

19 ألف وثيقة تم توقيعها رقميا في قصر عدل عمان

48 ثانية ago
19 ألف وثيقة تم توقيعها رقميا في قصر عدل عمان

وطنا اليوم:قال وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، أنه جار العمل على استكمال تطبيق التوقيع الرقمي في قصر عدل عمان حيث بلغ عدد الوثائق و المذكرات القضائية الموقعة رقميا نحو (19) ألف وثيقة منذ تاريخ اطلاق الخدمة في السابع عشر من أيلول الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .
وأكد التلهوني أن التوقيع الرقمي يأتي انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، وفي إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل إجراءات المعاملات على المواطنين، والسير قدما بخطة التحديث الاقتصادي والاداري التي تنتهجها الحكومة.
وبين د.التلهوني أن وزارة العدل تمضي في خطة التحول الرقمي بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم بتسهيل الإجراءات واختصارها بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة ،حيث أن الاستفادة من التوقيع الرقمي في المرحلة الحالية وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة يسهم بشكل مباشر بتطوير اجراءات المحاكم نظرا لأن التقنية المستخدمة بالتوقيع الرقمي آمنة ، كما توفر الضمانات للتحقق من الوثائق والمذكرات الصادرة من خلال تطوير رمز الاستجابة السريع (QR) على المذكرات التي يمكن التحقق منها عبر تطبيق ( سند ) ، مشيراً إلى توفر خدمة “التحقق من الوثيقة الرقمية ” على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل والتي تتيح للمستخدمين من التحقق من صحة كافة الوثائق الموقعة رقمياً.
وأوضح د. التلهوني أن المرحلة الثانية التي سيبدأ تطبيقها بعد تعديل التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية القادمة والتي ستشكل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات القضائية لكافة أطراف التقاضي خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات والمحاضر والقرارات،وايداع اللوائح، وجار العمل حالياً على تطوير وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة الدعوى، وإجراءات الوساطة، و تنظيم عملية سماع الشهود.
وأكد د. التلهوني أن وزارة العدل ستقوم خلال الفترة القادمة بإطلاق خدمات الكاتب العدل بما يتيح من إجراء المعاملات الخاصة بالكاتب العدل عن بعد دون النظر إلى الاختصاص المكاني ، وإجراء التحسينات على كافة الخدمات بما يتماشى من تمكين متلقي الخدمة من استخدام التوقيع الرقمي من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.
وبين أن الحكومة الحالية حريصة على تطوير وتجويد الخدمات الحكومية وأن اطلاق التوقيع الرقمي يعد استكمالاً لخطة التحول الرقمي لوزارة العدل حيث أطلقت وزارة العدل في نهاية العام الماضي بوابتها المحدثة للخدمات الإلكترونية بواقع (57) خدمة الكترونية وسيصبح عدد هذه الخدمات في نهاية العام الجاري (100) خدمة الكترونية ومن المتوقع أن تُسهم بالتخفيض الكبير في عدد مراجعي المحاكم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:32

جدل بسوريا بعد ظهور اسم حافظ الأسد على مئذنة الجامع الأموي بدمشق

11:05

وفيات الأحد 12-10-2025

10:55

يرفض حمايتهم.. جيش الاحتلال يتخلى عن عملائه في غزة

10:42

بنك “إلى” يحصد لقب أفضل تطبيق بنكي في الشرق الأوسط لعام 2025 من مجلة جلوبال فاينانس

10:37

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية ‎

10:33

عمان الاهلية تهنىء أسرتها بمناسبة فوزها بتصنيف التايمز 2026 بالمرتبة الاولى محليا و401 – 500 عالميا

10:30

عمان الأهلية تفوز بالمركز الأول على الجامعات الأردنية و 401 -500 عالمياً بتصنيف التايمز العالمي لعام 2026

10:27

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين: مهندس مدني / معماري

10:25

جهود ملكية يصعب إنكارها

10:22

وصول ٤٥ شخصًا كانوا على متن أسطول الحرية إلى الأردن

10:18

الأردن يعزي قطر بوفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري في شرم الشيخ

10:12

كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد لتدمير أنفاق حماس بعد إعادة المحتجزين

وفيات
وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025