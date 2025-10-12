بنك القاهرة عمان
عمان الاهلية تهنىء أسرتها بمناسبة فوزها بتصنيف التايمز 2026 بالمرتبة الاولى محليا و401 – 500 عالميا

25 ثانية ago
وطنا اليوم:رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس
ورئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني
وأعضاء الهيئة
يتقدمون بالتهنئة والتبريك من
رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان
وعمدائها وهيئاتها التدريسية والإدارية والطلابية
بمناسبة حصول الجامعة على المرتبة الاولى على الجامعات الأردنية
والمرتبة 401 – 500 عالميا
وفق تصنيف التايمز 2026
ألف مبروك … وإلى المزيد من التقدم والنجاح


