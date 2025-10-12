بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمان الأهلية تفوز بالمركز الأول على الجامعات الأردنية و 401 -500 عالمياً بتصنيف التايمز العالمي لعام 2026

22 ثانية ago
عمان الأهلية تفوز بالمركز الأول على الجامعات الأردنية و 401 -500 عالمياً بتصنيف التايمز العالمي لعام 2026

وطنا اليوم:حققت جامعة عمان الأهلية إنجازًا علميًا غير مسبوق بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية، وذلك ضمن فئة الترتيب (401–500) عالميًا في تصنيف Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026، أحد أبرز التصنيفات الأكاديمية المرموقة عالميًا.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم، إلى جانب التميز في الأداء الأكاديمي والتعاون الدولي.
كما يعكس هذا التصنيف المكانة العلمية المرموقة التي وصلت إليها جامعة عمان الأهلية، وجهودها المتواصلة في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن والمنطقة.
وأكد كلا من رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان والدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئه المديرين أن هذا التقدم يعكس التزام الجامعة برسالتها نحو التميز والإبداع والابتكار، مشيران إلى أن الاستثمار في البحث العلمي والكوادر الأكاديمية المتميزة كان العامل الرئيس وراء هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة الجامعة على الخارطة العالمية للتعليم العالي.
ويذكر ان وفد الجامعة لحفل اعلان النتائج ضم الى جانب رئيس هيئه المديرين الدكتور ماهر الحوراني و رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان كلا من : أ.د. احمد صامد ابو عرابي – عميد البحث العلمي و د. احمد منصور – مدير مركز الاستدامة والتصنيف الدولي و م. احمد ماهر الحوراني.
*** رابط النتائج على التايمز :
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:27

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين: مهندس مدني / معماري

10:25

جهود ملكية يصعب إنكارها

10:22

وصول ٤٥ شخصًا كانوا على متن أسطول الحرية إلى الأردن

10:18

الأردن يعزي قطر بوفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري في شرم الشيخ

10:12

كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد لتدمير أنفاق حماس بعد إعادة المحتجزين

10:05

التعليم العالي: لا تمديد لعملية التقديم لطلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير

10:01

الجامعات الأردنية بين التصنيفات العالمية ومعايير النزاهة الأكاديمية

09:58

الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025

09:54

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار بعد مباراة كرة قدم في أمريكا

09:49

محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة الله

09:47

مئات آلاف البريطانيين في مسيرة لندن الكبرى دعما لغزة

09:46

قصي الدميسي: كفى متاجرة بآلام الناس” والقانون بيننا

وفيات
محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025