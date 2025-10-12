عمان الأهلية تفوز بالمركز الأول على الجامعات الأردنية و 401 -500 عالمياً بتصنيف التايمز العالمي لعام 2026

وطنا اليوم:حققت جامعة عمان الأهلية إنجازًا علميًا غير مسبوق بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية، وذلك ضمن فئة الترتيب (401–500) عالميًا في تصنيف Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026، أحد أبرز التصنيفات الأكاديمية المرموقة عالميًا.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم، إلى جانب التميز في الأداء الأكاديمي والتعاون الدولي.

كما يعكس هذا التصنيف المكانة العلمية المرموقة التي وصلت إليها جامعة عمان الأهلية، وجهودها المتواصلة في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن والمنطقة.

وأكد كلا من رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان والدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئه المديرين أن هذا التقدم يعكس التزام الجامعة برسالتها نحو التميز والإبداع والابتكار، مشيران إلى أن الاستثمار في البحث العلمي والكوادر الأكاديمية المتميزة كان العامل الرئيس وراء هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة الجامعة على الخارطة العالمية للتعليم العالي.

ويذكر ان وفد الجامعة لحفل اعلان النتائج ضم الى جانب رئيس هيئه المديرين الدكتور ماهر الحوراني و رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان كلا من : أ.د. احمد صامد ابو عرابي – عميد البحث العلمي و د. احمد منصور – مدير مركز الاستدامة والتصنيف الدولي و م. احمد ماهر الحوراني.

*** رابط النتائج على التايمز :

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking