جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين: مهندس مدني / معماري

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس مدني / معماري
وقفاً للشروط التالية:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو المعمارية بتقدير لا يقل عن جيد.
3- لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال صيانة المباني والصيانة العامة.
الوثائق المطلوبة:
– السيرة الذاتية.
– صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.
– صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
– صورة عن شهادات الخبرة.
على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف إدارية
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/10/2025