جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين: مهندس مدني / معماري

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس مدني / معماري

وقفاً للشروط التالية:

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو المعمارية بتقدير لا يقل عن جيد.

3- لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال صيانة المباني والصيانة العامة.

الوثائق المطلوبة:

– السيرة الذاتية.

– صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.

– صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

– صورة عن شهادات الخبرة.

على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف إدارية

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/10/2025