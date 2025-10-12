بنك القاهرة عمان
وصول ٤٥ شخصًا كانوا على متن أسطول الحرية إلى الأردن

17 ثانية ago
وصول ٤٥ شخصًا كانوا على متن أسطول الحرية إلى الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول 45 شخصًا من رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة كانوا على متن أسطول الحرية إلى أراضي المملكة، عبر جسر الملك حسين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إنّ الإجلاء شمل رعايا من الجمهورية التونسية، ومملكة إسبانيا، ومملكة بلجيكا، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية إيرلندا، وجمهوية فنلندا، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا.
وبيّن المجالي أنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية سهّلت وبالتعاون مع الجهات الأردنية المعنيّة عبورَهم، وقدّمت ما يلزم من مساعدة يحتاجونها.
وأوضح المجالي أنّه تمّ التنسيق مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة لتنظيم وتسهيل مغادرة رعاياها أراضي المملكة.


