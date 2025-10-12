الأردن يعزي قطر بوفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري في شرم الشيخ

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لدولة قطر، بضحايا حادث السير في مدينة شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة شخصين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب قطر الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعربا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيا السلامة للمصابين.