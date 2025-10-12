بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يعزي قطر بوفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري في شرم الشيخ

32 ثانية ago
الأردن يعزي قطر بوفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري في شرم الشيخ

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لدولة قطر، بضحايا حادث السير في مدينة شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة شخصين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب قطر الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعربا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيا السلامة للمصابين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:12

كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد لتدمير أنفاق حماس بعد إعادة المحتجزين

10:05

التعليم العالي: لا تمديد لعملية التقديم لطلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير

10:01

الجامعات الأردنية بين التصنيفات العالمية ومعايير النزاهة الأكاديمية

09:58

الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025

09:54

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار بعد مباراة كرة قدم في أمريكا

09:49

محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة الله

09:47

مئات آلاف البريطانيين في مسيرة لندن الكبرى دعما لغزة

09:46

قصي الدميسي: كفى متاجرة بآلام الناس” والقانون بيننا

09:39

حماس: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح الاثنين

09:35

نوبل الدكتور عمر ياغي رسالة إلى التعليم والجامعات

09:34

( 8 ) أسئلة أطرحها مباشرةً على عمر ملحس

09:33

أين نحن أردنيًّا من اتفاق غزة؟

وفيات
محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025