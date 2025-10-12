بنك القاهرة عمان
التعليم العالي: لا تمديد لعملية التقديم لطلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير

13 ثانية ago
التعليم العالي: لا تمديد لعملية التقديم لطلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير

وطنا اليوم:قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2025-2026 هو تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 12-10-2025
وأضاف الخطيب بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك مهيباً بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى تاريخه، أو الذين قاموا بالدخول ولم يستكملوا عملية تخزين الطلب بشكل صحيح سرعة الدخول وإكمال عملية التقديم ودفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي فواتيركم وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.


