حماس: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح الاثنين

وطنا اليوم:أفاد قيادي في حركة حماس، السبت، بأن الإفراج عن 48 محتجزا، أحياء وأمواتا وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة سيبدأ صباح الاثنين.

وقال أسامة حمدان في مقابلة إنه “حسب الاتفاق الموقع: تبادل الأسرى سيبدأ الاثنين صباحا كما هو متفق عليه، ولا جديد أكثر على هذا الموضوع”.

وأضاف أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام لم يبلغوا قيادة الحركة بأي ترتيبات إجرائية لتسليم المحتجزين “بما في ذلك موضوع تحديد المكان”.

وعقب عودة المحتجزين من غزة، ستشرع إسرائيل بإطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجونها، وفق ما نصت عليه بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان بوساطة أميركية.

وأوضح حمدان “الأخوة في مكتب الأسرى في الحركة قالوا إن الأمور حتى اللحظة لم يتم إنجازها بشكل نهائي وهناك بعض الأسماء لا تتجاوب إسرائيل في موضوع الإفراج عنها، لكن الوفد المفاوض ما زال يبذل جهدا من أجل تحقيق هذا الإفراج”.

وأكد أنه من المفترض أن يكون قد تم الاتفاق على القوائم بشكل نهائي مساء السبت أو صباح الأحد.

وقال حمدان إنه من المتوقع أن يتم فتح خمسة منافذ لدخول الإغاثة بموجب الاتفاق، مضيفا أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيعاد فتحه “أمام الأفراد في الاتجاهين الأربعاء المقبل”.

وكانت إيطاليا أعلنت أن معبر رفح سيعاد فتحه الثلاثاء تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية وبمشاركة عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.