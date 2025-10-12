( 8 ) أسئلة أطرحها مباشرةً على عمر ملحس

الخبير موسى الصبيحي

ثمّة عدد من الأسئلة والتساؤلات أود طرحها بشكل مباشر على رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيد عمر ملحس وآمل أن أسمع إجابته عليها:

١) من المفترض أن يكون رئيس مجلس استثمار أموال الضمان معني بالرؤية المستقبلية للصندوق ومٍدرك تماماً لأهمية التوزيع الاستراتيجي للأصول strategic Asset Allocation, أي النسبة المئوية لتركيبة وهيكلة الأصول المالية التي يمتلكها الصندوق وما إذا كانت متجانسة ومتلائمة مع مطلوبات الصندوق على المدى البعيد، وهل هي متجانسة مع متطلبات ومخرجات الدراسة الاكتوارية.. فهل مخرجات الصندوق وتركيبة أصوله وهيكلتها تحاكي فعلاً متطلبات الدراسة الإكتوارية ومخرجاتها.؟

٢) هل اطلعت على نتائج ومؤشّرات الدراسة الاكتوارية العاشرة المتوفرة، والدراسة الحادية عشرة الأخيرة التي لم يتم الإفصاح عنها بعد.؟

٣) هل تتوافق نتائج الأداء الاستثماري للصندوق مع الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال ضمان تحقيق عائد مجدي ضمن مستويات المخاطر المقبولة.؟

٤) ما رأيكم في تركّز نسبة محفظة السندات وارتفاعها من ( 4.68 ) مليار دينار مع نهاية العام 2017 لتشكّل حوالي ( 52% ) من الموجودات في ذلك العام إلى ( 9.27 ) مليار دينار مع نهاية العام 2024 أي إلى الضِعف تقريباً ولتشكّل حوالي ( 57.7 % ) من الموجودات مع نهاية ذلك العام، ثم لترتفع إلى ( 9.83 ) مليار دينار مع نهاية حزيران 2025.؟

٥) هل اطلعت على أسس الممارسات العالمية الفضلى لصناديق التقاعد الاستثمارية التي تحظر مثل هذا التركّز بسندات حكومية ولحكومة واحدة، أي أن تتركز السندات الحكومية في محفطة واحدة ما يستدعي أن تكون موزّعة على عدة حكومات لا أن تتركّز عل حكومة واحدة مثلاً ؟

٦) هل حاولت أن تقارن بين أداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مع أداء بعض صناديق التقاعد العالمية والمثلى والتي ركّزت بشكل واضح على الاستثمار بالمساهمات العامة خلال التسع سنوات الأخيرة، بدلاً من التركيز على السندات الحكومية. وقد تجاوز معدّل العائد الحقيقي على استثمارات بعض هذه الصناديق أل 8% لآخر عشر سنوات، فيما معدّل أداء العائد الحقيقي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما زال يتراوح حول 2% كمعدل لآخر اثنتي عشرة سنة، علماً بأن نمو موجودات الصندوق من (9.23) مليار دينار في نهاية العام 2017 إلى (17.6) مليار دينار في نهاية تموز 2025 أي بزيادة بلغت ( 8.3 ) مليار دينار لم تكن فقط بسبب العائد الضعيف على الاستثمار، وإنما يعود ذلك أيضاً إلى فوائض تأمينية مُحوّلة من مؤسسة الضمان إلى الصندوق بقيمة ( 3.7 ) مليار دينار، إضافة إلى إعادة تقييم محفظة الأسهم (الارتفاع في أسعار الأسهم) خلال الفترة المذكورة.!

٧) هل حاولت أن تُطوّر من حوكمة الصندوق، وأن تُحدِث قيمة مضافة إلى حوكمته أو إلى السياسة الاستثمارية المتّبَعة.؟

٨) هل تعلم أن الدراسات الإكتوارية تفترض أن تصل موجودات الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فما خطتكم لبلوغ ذلك، لا سيما مع بدء تراجع الفوائض التأمينية المحوّلة من المؤسسة إلى الصندوق..؟