عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين اليوم

يصادف اليوم السبت عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين، إذ ولد سموه في الحادي عشر من شهر تشرين الأول عام 1963، وتلقى سموه تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم واصل دراسته في المملكة المتحدة.

وفي عام 1971، انتقل سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكمل تعليمه الثانوي في ولايتي ماساتشوستس وواشنطن العاصمة، ثم التحق عام 1981 بجامعة براون في الولايات المتحدة، ونال درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1985، ثم الماجستير في الإدارة من London Business School عام 1998.

وتحقيقا لشغف سموه بالطيران، التحق خلال دراسته الجامعية بدورات تدريبية متخصصة في هذا المجال، وحصل على إجازة طيران عام 1982، كما التحق بدورات متقدمة في بريطانيا، ونال جناح الطيران للطائرات المقاتلة.

وقد شغل سموه منصب قائد سلاح الجو الملكي الأردني خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2004، وصدرت الإرادة الملكية السامية في العشرين من أيلول عام 2004 بتعيينه مساعدا خاصا لرئيس هيئة الأركان المشتركة.

وبعد خدمة طويلة ومتميزة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين سموه مستشارا لجلالة الملك ورئيسا لمجلس السياسات الوطني، إذ تفرغ سموه لأداء الواجبات المناطة بهذا الموقع، مع احتفاظه برتبة فريق فخرية.

ويرأس سموه مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واللجنة الأولمبية الأردنية، وهيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، ولجنة السلام من خلال الرياضة.

كما أن سموه مؤسس ورئيس مجلس إدارة هيئة أجيال السلام، وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2010، وانتخب في حزيران 2019 عضوا في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية. كذلك، يشغل سموه عضوية المنظمة العالمية لرياضة السيارات، ومثل الأردن في العديد من الاجتماعات والمحافل العربية والدولية.

ورزق سموه بستة من الأبناء: سمو الأميرة آية، وسمو الأمير عمر، وسمو الأميرة سارة، وسمو الأميرة عائشة، وسمو الأمير عبدالله، وسمو الأمير محمد. وقد عقد سموه قرانه على سمو الأميرة زينا الفيصل في الرابع من كانون الثاني عام 2014.