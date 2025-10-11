البدور “خلال لقائه وزراء صحة لعدة دول”: فتح ابواب جديدة للسياحة العلاجية وتعزيز التعاون الصحي مع سوريا

وطنا اليوم _

على هامش ترؤسه لأعمال المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة عمّان خلال الفترة من السابع إلى التاسع من الشهر الجاري، عقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من الدول الإسلامية المشاركين في المؤتمر.

وشملت اللقاءات وزراء صحة سوريا الدكتور مصعب العلي، وماليزيا الدكتور ذو الكفل أحمد، والصومال الدكتور علي حاج آدم، واليمن الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبروناي الدكتور الحاج محمد ايشام، وغامبيا الدكتور أحمدو سماتيه، كما التقى وزير الدولة الباكستاني مالك بهرات، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض، وتدريب الكوادر الطبية، بالإضافة إلى دعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الصحية في الدول الإسلامية.

وفي لقائه مع وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، أكد الدكتور البدور عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الأردن على تعزيز التعاون الصحي مع سوريا، خصوصاً في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية، كما ناقش الجانبان إمكانية توقيع اتفاقيات لتنفيذ هذا التعاون قريبا.

كما تناولت المباحثات مع الوزراء آفاق التعاون في مجال السياحة العلاجية، حيث أكد الدكتور البدور أهمية هذا القطاع الحيوي ودوره في تعزيز التكامل الصحي والاقتصادي بين الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تُعد من الدول الرائدة إقليمياً في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى من مختلف الدول، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وكفاءات طبية عالية.

وأكد الدكتور البدور خلال اللقاءات حرص المملكة على تعزيز العمل الإسلامي المشترك في المجال الصحي، والتزامها بدورها الإقليمي في دعم وتطوير الأنظمة الصحية في الدول الشقيقة، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

من جهتهم، أعرب الوزراء عن تقديرهم لجهود الأردن في استضافة المؤتمر ودوره البارز في المجال الصحي، مؤكدين رغبتهم في توسيع آفاق التعاون مع المملكة والاستفادة من تجربتها الصحية المتقدمة، ولا سيما في قطاع السياحة العلاجية، الذي يشهد اهتماماً متزايداً ويشكل رافداً مهماً لتعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي.