بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

(500) دينار غرامة على المنشأة عن كل عامل لم تقم بشموله بالضمان الخبير موسى الصبيحي

29 ثانية ago
(500) دينار غرامة على المنشأة عن كل عامل لم تقم بشموله بالضمان الخبير موسى الصبيحي

موسى الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشآت بشمول كل من يعمل لديها بأحكامه إذا كان العامل من ضمن الفئات المشمولة حكماً بأحكام هذا القانون.

وقد رتّبت المادة (100/ب) على المنشأة عقوبة الغرامة بمقدار (500) دينار عن كل عامل لم تقم بشموله بأحكام قانون الضمان إذا كان من الفئات التي يجب شمولها.

ومن المعروف حالياً أن مؤسسة الضمان دخلت منذ العام 2008 بمرحلة شمول جميع العاملين بمظلتها، بحيث أصبحت كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان ملزمة بشمول كل من يعمل لديها بصرف النظر عن عددهم حتى لو كان عاملاً واحداً.

يجب أن يعلم الجميع بأن شمول العامل حماية له وحماية لصاحب العمل أيضاً وحماية للمجتمع، ونتمنى أن تلتزم كل المنشآت بأحكام قانون الضمان وتبادر بنفسها إلى شمول جميع عمالها بمظلة هذا القانون. وأن تُجنّب نفسها أولاً ابتسار حق العامل وظلمه، وتجنّب نفسها أيضاً مخالفة القانون والوقوع تحت طائلة عقوبة الغرامة المشار إليها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:30

الحدادين: قمة شرم الشيخ برعاية ترامب والسيسي محطة مفصلية لتعزيز السلام… وجهود الملك عبدالله الثاني كانت وستبقى الضمانة الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة

09:27

مبادرة “حفظ النعمة” تنقذ مليون وجبة وتوزعها على الأسر المحتاجة

09:26

مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضاً في يوم طبي مجاني بالحصن

20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025