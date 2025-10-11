بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مبادرة “حفظ النعمة” تنقذ مليون وجبة وتوزعها على الأسر المحتاجة

18 ثانية ago
مبادرة “حفظ النعمة” تنقذ مليون وجبة وتوزعها على الأسر المحتاجة

وطنا اليوم-قال رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق، الرئيس الفخري لجمعية بسمة حياة الخيرية، أن مشروع “حفظ النعمة” نجح في إنقاذ أكثر من مليون وجبة طعام فاخرة من الهدر، وتوزيعها على الأسر العفيفة في مختلف المناطق.

وتهدف المبادرة، التي أطلقها شباب متطوعون منذ رمضان 2022، إلى جمع الطعام الزائد من فنادق خمس نجوم بطريقة آمنة ونظيفة، بالتعاون مع 6 فنادق حتى الآن، ونقله بسيارات مخصصة لتوزيعه بالشراكة مع جمعيات خيرية.

وأكد الحاج توفيق أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون بين الفنادق والداعمين والمتطوعين، وأن المشروع مستمر بعون الله للوصول إلى ملايين الوجبات الأخرى.

وبين ان يتم جمع الطعام من فنادق الخمس نجوم بطريقة آمنة ضمن مواصفات ومعايير المؤسسة العامة للغذاء الدواء لتوزيعها على العائلات المستورة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:26

مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضاً في يوم طبي مجاني بالحصن

20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025