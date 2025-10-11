مبادرة “حفظ النعمة” تنقذ مليون وجبة وتوزعها على الأسر المحتاجة

وطنا اليوم-قال رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق، الرئيس الفخري لجمعية بسمة حياة الخيرية، أن مشروع “حفظ النعمة” نجح في إنقاذ أكثر من مليون وجبة طعام فاخرة من الهدر، وتوزيعها على الأسر العفيفة في مختلف المناطق.

وتهدف المبادرة، التي أطلقها شباب متطوعون منذ رمضان 2022، إلى جمع الطعام الزائد من فنادق خمس نجوم بطريقة آمنة ونظيفة، بالتعاون مع 6 فنادق حتى الآن، ونقله بسيارات مخصصة لتوزيعه بالشراكة مع جمعيات خيرية.

وأكد الحاج توفيق أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون بين الفنادق والداعمين والمتطوعين، وأن المشروع مستمر بعون الله للوصول إلى ملايين الوجبات الأخرى.

وبين ان يتم جمع الطعام من فنادق الخمس نجوم بطريقة آمنة ضمن مواصفات ومعايير المؤسسة العامة للغذاء الدواء لتوزيعها على العائلات المستورة.