بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضاً في يوم طبي مجاني بالحصن

20 ثانية ago
مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضاً في يوم طبي مجاني بالحصن

وطنا اليوم – أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوماً طبياً مجانياً في بلدة الحصن بمحافظة اربد، استفاد منه 432 مراجعاً.

وأوضح مدير عام المستشفى، الدكتور بسام الشلول، ان فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقام باجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم.

وأضاف الشلول أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيراً إلى أن المستشفى نفذ منذ عام 2018 وحتى اليوم 116 يومًا طبياً مجانياً في مختلف محافظات المملكة، استفاد منها أكثر من 65 ألف مريض.

وأكد أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية المجتمعية وتسهيل وصول الخدمات الطبية للفئات المحتاجة.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025