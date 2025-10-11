مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضاً في يوم طبي مجاني بالحصن

وطنا اليوم – أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوماً طبياً مجانياً في بلدة الحصن بمحافظة اربد، استفاد منه 432 مراجعاً.

وأوضح مدير عام المستشفى، الدكتور بسام الشلول، ان فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقام باجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم.

وأضاف الشلول أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيراً إلى أن المستشفى نفذ منذ عام 2018 وحتى اليوم 116 يومًا طبياً مجانياً في مختلف محافظات المملكة، استفاد منها أكثر من 65 ألف مريض.

وأكد أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية المجتمعية وتسهيل وصول الخدمات الطبية للفئات المحتاجة.