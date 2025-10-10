بنك القاهرة عمان
اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

10 أكتوبر 2025
اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

وطنا اليوم: أهالي لواء الكورة الأغر، وألوية غرب اربد وعشائرها المحترمين،وذلك للتداول بمسألة *شارع البترول* *المشؤوم،وكما أصبح نقمة علينا،كما النفط أصبح نقمة على* *العرب ،فقد أصبح شارع البترول طريقاً لِفُقدان فلذات* *أكبادنا،وآخرها فاجعة شباب من عشيرة الأردن* *المغوارة الدراوشة الكرام وفارقنا* *شاب طبيب تخرج منذ شهر من* *الجامعة وابن عم له تخرج ممرضاً رحمهم* *الله،وكثير ممن سبقوهم وفقدناهم* *بسبب طريق الموت.*
*أدعوكم بنية صادقة إلى لقاء أهلي* *واجتماعي في اللواء وبصفة مُجتمعية* *لنتكاتف معا وتقديم النصح والأفكار* *المُجدية،وندعوا وجهاء عشائر من ألوية المزار الشمالي والطيبة* *والأغوار الشمالية للقاء في لواء الكورة ونجتمع مع نواب حاليين* *وسابقين وأعضاء مجالس محافظة ورؤساء لجان بلديات ورؤساء بلديات سابقين ورؤساء أندية ثقافية ورياضية وجمعيات للتشاور* *معهم نحو التوجه لدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان والذي* *عُرفَ عنه العمل الميداني والوزراء المعنيين للخروج* *بإجراءات مُباشرة*
*وسيتم بمشيئة الله* *تحديد اليوم والساعة والمكان في لواء الكورة عما قريب بعد التنسيق مع الحاكم الإداري عطوفة المتصرف* *والأجهزة الأمنية ،حيث سيتم طرح أفكار وحلول* *خلاقة قابلة للتنفيذ بعضها مُستعجلة ومنها حلول نهائية بإذن الله.*
*اللقاء سيكون محوره الأوحد هو طريق البترول فقط،*
*وسيتم بعد أيام صياغة جدول الدعوة.*

*د.حسام مشهور الشريدة*
*٠٧٩٦١٩٠٩٨٩*


