تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

وطنا اليوم:أعلنت تل ابيب ، اليوم الجمعة، أن قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ستشمل 250 من أصحاب “المؤبدات”.

وقالت مصادر إن الاحتلال وافق على إضافة 10 أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات ضمن اتفاق التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

ورغم أن وزارة العدل الإسرائيلية، قالت إن قائمة المؤبدات ستشمل 250 أسيرا، إلا أنها نشرت أسماء 230 معتقلا فقط، دون ذكر الأسباب.

ولا تتضمن القائمة أسماء عدد من القيادات الفلسطينية والتي طالبت حماس بالإفراج عنها، على غرار مروان البرغوثي، وأحمد سعدات وحسن سلامة.

بالإضافة إلى أسرى “المؤبدات” سيتم إطلاق سراح 1700 فلسطيني آخر من قطاع غزة، اعتُقلوا بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي قادته حماس، ولكن لم يشاركوا فيه، وإعادتهم إلى القطاع أو إبعادهم إلى الخارج.

ويأتي الإفراج عن هؤلاء، تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد عامين من حرب إسرائيلية دمّرت القطاع.

كما يتضمن الاتفاق إطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين الـ47 المحتجزين في قطاع غزة، ومن بينهم 25 على الأقل لقوا حتفهم.

وتضمنت قائمة الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم:

1. إبراهيم حسن أمين سلامة

2. إبراهيم مسعد إلياس الهني

3. إبراهيم صالح مصطفى علّقم

4. أديب أحمد عبد الله أبو الرب

5. أسامة محمد إدريس عبد المعطي سعيد

6. أحمد جمال أحمد كُنعان

7. أحمد واصف صدقي أبو حنّاني

8. أحمد حسين أحمد ماضي

9. أحمد حسين أحمد عوّاد

10. أحمد حسن محمود الشمّرخة

11. أحمد يوسف عبد الرحمن شناوي

12. أحمد مهند محمد سياجات

13. أحمد مصطفى أحمد بشارات

14. أحمد محمود علي كعابنة

15. أحمد نافذ ناصر شرباتي

16. أحمد ساري محمد حسين

17. أحمد عادل جابر سعادة

18. أحمد عثمان أحمد كفينة

19. أحمد توفيق أحمد عبد الرحمن

20. أحمد تيسير خليل عارضة

21. إياد حسن حسين فتافطة

22. إياد محمد أحمد أبو الرب

23. إياد علي عمر قواسمة

24. إيهاب عبد الرحمن محمد الحداد

25. أيهم فؤاد نايف كمامجي

26. أيمن حسن محمد قرد

27. أيمن محمود حسن جودة

28. أيمن عبد المجيد عاشور سدر

29. أيمن عمر محمد علي جعّار

30. أيمن ربحي مصطفى الشراباتي

31. أكرم سميح أحمد أبو بكر

32. المهدي عز الدين طه رمضان

33. أمجد نادر محمد يحيى

34. أمين أحمد جميل إشقيرات

35. أنس مصطفى محمود علّان

36. أنس عاكف جميل اشتية

37. إسماعيل موسى محمد حمدان

38. أشرف عبد القادر حسين الحجاجرة

39. أشرف ربحي عبد الخالق حنايشة

40. باهر محمد محمود بدر

41. باسل عبد الكريم نصار أبو تمام

42. باسم محمد صالح أديب خندقجي

43. بهاء يوسف عبد القادر شبرًاوي

44. بلال سالم عبد المجيد عجارمة

45. بلال عباس خضر عبد الفتاح

46. بسام محمد أحمد غنيمات

47. بسام محمد نجيب راجي بسطامي

48. بسام سليم عبد الرحمن أبو صفاكة

49. جبر عبد اللطيف ديب نصاصرة

50. جهاد عبد الكريم عبد العزيز روم

51. جمال محمود عبد الرحمن داغر

52. جعفر حمدي عبد السميع الزعتري

53. داود أحمد محمد صبيح

54. ضافر أحمد عمر برهم

55. ضياء أحمد علي مطر

56. هارون إدريس أحمد عياد

57. هاشم سعد سعيد منى

58. هيثم المطفك خليل حمدان

59. هيثم خليل يوسف القاق

60. هشام أحمد أسعد كعبي

61. وائل زيد بشير طابلت

62. وائل حجازي ياسين أبو شحادة

63. وليد خالد محمد منصور

64. وسام علي محمد راضي

65. وسيم عمر عبد الكريم مليطات

66. زياد عبد العزيز عارف حنّني

67. زيد شاكر عبد الرحمن جنيدي

68. حابس محمود يوسف بيّوض

69. خالد محمد أحمد صباح

70. حبيب فواز خميس أبو عابد

71. حجازي علي حسن القواسمة

72. حسام محمد علي مطر

73. خيري حسن محمد علي سلامة

74. حكمت خالد أحمد عبد الجليل

75. خليل يوسف محمد شله

76. خليل محمود يوسف أبو عرام

77. حمد الله عبد الهادي عبد العزيز صرمة

78. حمد الله فائق حسن علي

79. حمزة محمد مصطفى سلامة

80. حمزة عمر عبد الفتاح الشمّارخة

81. حمزة صالح أحمد طقطوق

82. حسين مصطفى حسن لوح

83. حسين شريف حسين جوادرة

84. طالب موسى عيد شحادة محامرة

85. طارق أحمد عبد الكريم حسين

86. طارق خالد محمد طبش

87. طارق حسن أحمد آدم

88. طارق عدنان أحمد حسين

89. طارق رشاد أنيس بصلات

90. طيون عبد الهادي خليل طيون

91. ياسر إبراهيم محمد خطاب

92. ياسر أيوب عبد الفتاح عصفور

93. ياسر فهمي حسني سوالمة

94. يوسف إبراهيم يوسف بني جامع

95. يوسف محمد حماد الهذلين

96. يوسف نمر محمد أبو قنديل

97. يوسف سمير محمود شعَيبي

98. يوسف سعيد عطية زهور

99. يوسف عبد الحليم يوسف داود

100. كامل محمود حسن عتاترة

101. كمال جميل محمود أبو شنّب

102. كميل سعيد حسن حنيش

103. كرم عبد الرؤوف محمود حسن

104. لطفي منيب علي رشدان

105. ماجد إسماعيل محمد مصري

106. ماهر حميدي زهير رشدي الحشلون

107. مجدي سعيد عبد الرحيم مليطات

108. محمد أحمد إبراهيم تركمان

109. محمد أحمد كامل زكَرنة

110. محمد أحمد سالم الخطيب

111. محمد غازي محمد يَدَك

112. محمد جُبران محمد خليل

113. محمد جمال محمد عقل

114. محمد الهاشم أحمد نوارة

115. محمد زياد أحمد حَرَنبة

116. محمد زكريا محمد حَمّامي

117. محمد خالد محمد رضا الخطيب

118. محمد حسني حسن أبو شاهين

119. محمد يوسف عبد الجواد شماسنة

120. محمد كامل خليل عمرانء

121. محمد مأمون محمد محيسن

122. محمد موفق سلمان ششترِي

123. محمد محمود سالم صُبارنة

124. محمد سالم عبد البَدَن

125. محمد سعيد أحمد أبو شلباية

126. محمد عادل حسن داود

127. محمد عبد الفتاح حسين خروشة

128. محمد عارف رشيد عودة

129. محمد عبد حسن زواهرة

130. محمد فتحي ذيب عيّوش

131. محمد صبحي محمد أبو طبيخ

132. محمد راجح فهد الخالدي

133. محمد رجب حسن أبو قطيش

134. محمد رضا عبد صيادي

135. محمد رضوان مصطفى دراغمة

136. منذر محمود خليل نور

137. منير عبد الله مرعي مرعي

138. موسى إبراهيم موسى زهران

139. موسى سامي محمد السروجي

140. موسى سعيد موسى صفّان

141. عاطف خضر ريان منصور

142. معاذ أحمد قاسم حسين

143. مقدام إبراهيم عبد الرؤوف جبر

144. مراد بدر عبد الله دعيّس

145. مروان إبراهيم محمد عبد العزيز

146. نادر صالح ممدوح صدقة

147. نادر رضوان عبد الحكيم أبو تركي

148. ناهد فرج جدوع أقرع

149. نايف أحمد سالم عبيّات

150. ناصر إبراهيم حسين العبيّات

151. ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور

152. ناصر عزيز محمد دار صلاح

153. نبيل حسن عبد العزيز أبو خضير

154. نضال عبد الله أحمد عامر

155. نديم محمد فوزي عوّاد

156. ندير مرزوق رشيد دار أحمد

157. نور الدين تائر أحمد شناوي

158. نزيه محمد نجيب زيد

159. نصري عايد حسين عاصي

160. نعيم جهاد نعيم مصران

161. نصر الدين بلال محمد شحادة

162. سالم محمد سالم بواكنة

163. سامي جمعة حسن عوفي

164. سامي خالد أحمد الفتيـلة

165. سامر حيدر شعبان عيّاط

166. سامر محمود داود الحلبية

167. سامر عاهد عبد الله أبو دياك

168. سهيل محمد يوسف شقيرات

169. صوفيان عمر موسى عجلوني

170. سلام أسعد محمد زغل

171. سليمان داود عبد رُدَيدة

172. سليمان حماد عفنان الهذلين

173. سلمان أحمد عزات عمران

174. سمير إبراهيم محمود أبو نعمة

175. سعدي علي سعدي أبو حماد

176. سعيد محمد سعيد بشارات

177. عبد الجواد يوسف عبد الجواد شماسنة

178. عبد الله عبد اللطيف علي برهم

179. عبد السلام عبد الله أحمد عامر

180. عبد الرحمن محمد عبد رشدان

181. عبد الرحمن سليمان علي عثمان

182. عدنان محمد حسن العبيّات

183. عمر أحمد أيوب عَصيدة

184. عمر موفق شحادة عيد

185. عزّ الدين خالد حسين حمامرة

186. عزام نبيل سعيد دياب

187. عزّت أمين محمد تركمان

188. عطية حسن عطية أبو سمهَدانه

189. علاء الدين فهيم فهد الكَرَخي

190. علاء الدين عمر محمد زكَرنة

191. علام إبراهيم محمد الرّاعي

192. علي يوسف محمد عليّان

193. علي محمد علي العبيّات

194. علي عبد اللطيف مصطفى صايص

195. علي قَعْد الحج جمعة حامد

196. عماد محمد أحمد سراج

197. عماد محمد جميل شحادة

198. عماد عبد الكريم عبد العزيز روم

199. عماد صلاح عبد الفتاح قواسمي

200. عمار محمد عارف سَمحان

201. عمرو محمود أحمد الحمّيل

202. عمر محمود محمد بَصيص

203. عنّان زاهي عبد العزيز شلبي

204. عصاف حافظ حسين زهران

205. عصام أحمد محمود زين الدين

206. عصام محمود محمد فَروخ

207. عرفات محمد عبد الحميد زير

208. عثمان إبراهيم أسعد يونس

209. فواز سبع فايز أبوعَبارة

210. فيصل محمود عبد الله خليفة

211. فراس سليمان حسن خليليّة

212. فراس صادق محمد غانم

213. فريد زكي فايز خواجة

214. صابر محمد جبرين مسالمة

215. صالح قِنى صالح منصور

216. قاسم عارف خليل العَصَافرة

217. قصي إسحاق محمد أبو حتة

218. رائد أحمد عبد الله أبو ظاهر

219. رائد محمود جميل شيخ

220. رائد عبد الغني سليمان كنعان

221. رائد عبد العزيز محمد أبو سنبل

222. رائد إسماعيل إسماعيل أبو سريس

223. رامي محمد محمود نور

224. راتب علي حسن نبهان

225. ربيع إبراهيم حسين دار ربيع

226. رياض دحلاللة أحمد العمور

227. رمزي خميس محمود بُراش

228. رمزي محمد عبد الحميد عبيدة

229. رشيد رشيد محمود عمر

230. شادي طلعت عوّاد بلاونة

خارج القائمة

قادة أسرى خارج القائمة وهم:

مروان البرغوثي

أحمد سعدات

عبد الله البرعوثي

حسن سلامة

عباس السيد

إبراهيم حامد