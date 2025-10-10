بنك القاهرة عمان
السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده لملك هولندا

10 أكتوبر 2025
السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده لملك هولندا

وطنا اليوم:قدّم السفير خالد نايف القاضي، الجمعة، أوراق اعتماده إلى جلالة الملك فيليم ألكسندر، ملك مملكة هولندا، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا ومقيمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة هولندا، خلال مراسم جرت في القصر الملكي في لاهاي.
ونقل السفير القاضي تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الملك فيليم ألكسندر، وتمنياته للشعب الهولندي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.
بدوره، طلب الملك فيليم ألكسندر نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الهولندية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.


