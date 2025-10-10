اعتنقا الإسلام مؤخرا.. السعودية تمنح جنسيتها لمؤسس أوبر ورئيس البحر الأحمر الدولية

وطنا اليوم:صدرت الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لرائد الأعمال والشريك المؤسس لـ«أوبر» ترافيس كالانيك، والرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية» جون باغانو، لينضما إلى قائمة نخبة العلماء والمُبتكرين والخبراء وأصحاب التخصصات النادرة وريادة الأعمال الذين حصلوا عليها.

يأتي ذلك ضمن اهتمام البلاد بنخبة العلماء والباحثين وأصحاب ريادة الأعمال، تماشياً مع توجهات «رؤية السعودية 2030»، الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة لتمكين استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين؛ لما يشكلونه من قيمة مُضافة للاقتصاد السعودي الذي يضع نصب عينيه تطوير القطاعات الواعدة، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ويمتلك ترافيس وباغانو (اللذان اعتنقا الإسلام مؤخراً) مسيرة مهنية ناجحة في تأسيس الشركات التقنية والناشئة وتطوير القطاعات السياحية الواعدة.

ويُعد ترافيس كالانيك من أبرز أصحاب ريادة الأعمال الذين خاضوا غمار تأسيس الشركات الناشئة، ويمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 26 عاماً في هذا المجال؛ فهو الشريك المؤسس والمُدير التنفيذي السابق لشركة «أوبر» التي تُقدر قيمتها السوقية بـ150 مليار دولار مُنذ إنشائها حتى عام 2017.

ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لشركة «كلاود كتشنز» الرائدة في المطابخ السحابية المُخصصة للتوصيل في أكثر من 400 موقع عالمي، ومنها عملياتها بمنطقة الشرق الأوسط تحت اسم «كتشن بارك (السعودية، الكويت، الإمارات)»، حيث قاد صفقة ناجحة لاستقطاب مستثمرين للضخ في الشركة بما يُقدر بنحو 1.25 مليار دولار؛ مما عزز توسعها السريع، إضافة إلى تأسيسه صندوقاً استثمارياً باسم «صندوق 10100»؛ بهدف الاستثمار في قطاعات العقارات والتجارة الإلكترونية والابتكارات الناشئة بالصين والهند.

أما جون باغانو، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية»، فيمتلك خبرة تمتد لـ40 عاماً؛ إذ تولى عام 2006 منصب رئيس شركة «باها مار» لتطوير منتجعات فاخرة ومجمعات سكنية في جزر البهاما، كما أشرف على تطوير منتجع «باها مار» بقيمة 3.6 مليار دولار أميركي.

ويقود باغانو حالياً مشروعَي «البحر الأحمر» و«أمالا»، وذلك بعد اندماج شركتَي «البحر الأحمر للتطوير» و«أمالا» عام 2022، وجرى تصنيفه ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لـ«قادة السفر والسياحة» عام 2024، لدوره المحوري بقطاع السياحة الدولي الناشئ في السعودية.

وقدَّم باغانو شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على «هذا الشرف وهذه الثقة»، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بعد أن أمضيتُ عدة سنوات في المملكة، انغمستُ في ثقافتها، وبنيتُ علاقات وطيدة مع شعبها، وشهدتُ تحولها الملهم؛ أصبحت السعودية موطني بكل فخر، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذه الرحلة المميزة مع مجموعة (البحر الأحمر الدولية)»