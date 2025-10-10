أ.د. مصطفى عيروط

العدالة والتسامح قيمٌ أصيلة رسّختها القيادة الهاشمية قولًا وفعلاً، وجعلت منها نهجًا في الحكم والإدارة والحياة.

بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم

رأيي واجبنا أن نعزز هذه المفاهيم في الأجيال في الجامعات والكليات والمدارس ومن خلال الإعلام المهني وعلاقتنا اليوميه فالاردن بقيادتنا الهاشميه التاريخيه قدوة ونموذج لنا جميعا وعالمي في التسامح والصفح والاعتدال والحكمه والعدل ولدينا في الاردن نماذج كثيره ودائمه لهذه القيم الاسلاميه الراسخه

وكل يوم اسمع عن مقارنات فنحن في نعمه ونعمة الأمن والاستقرار والنماء.

ومن يتجول في أنحاء الوطن يسمع عن ذلك ويرى أيضا إنجازات ونجاح وبناء وعمل وخدمات وبنى تحتيه تصل الجميع فالاردن قصة إنجاز ونجاح.